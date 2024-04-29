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جيجل: إصابة 13 شخصا في حادث اصطدام حافلتين لنقل الطلبة بطريق الوزن الثقيل

  أدرج يـوم : الإثنين, 29 أفريل 2024 19:45     الفئـة : جهـوي

جيجل - أصيب، مساء اليوم الاثنين، 13 شخصا في حادث اصطدام بين حافلتين لنقل الطلبة على مستوى طريق الوزن الثقيل ببلدية جيجل، حسب ما ورد في بيان لمصالح المديرية المحلية للحماية المدنية.

و أوضح ذات البيان أن إسعافات الوحدة الرئيسية للحماية المدنية مدعومة بوحدة جيجل تدخلت مساء اليوم لأجل حادث مرور بطريق الوزن الثقيل و تحديدا مدخل منطقة الطهورات ببلدية جيجل، خلف إصابة 13 شخصا.

وأضاف أن الحادث نتج عن اصطدام بين حافليتن لنقل الطلبة و قد تسبب في تسجيل إصابات خفيفة وإغماءات ناتجة عن الهلع.

وتم تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين بعين المكان قبل نقلهم إلى مستشفى محمد الصديق بن يحيى بعاصمة الولاية وفق ذات البيان الذي أشار إلى تسخير 5 سيارات إسعاف و شاحنة إسعاف الطرقات.

ومن جهتها، فتحت مصالح الأمن المختصة تحقيقا لتحديد ظروف و ملابسات الحادث، حسبما تم إيضاحه.

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جيجل: إصابة 13 شخصا في حادث اصطدام حافلتين لنقل الطلبة بطريق الوزن الثقيل
  أدرج يـوم : الإثنين, 29 أفريل 2024 19:45     الفئـة : جهـوي   شارك

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