البويرة: إطلاق أشغال ازدواجية الطريق الوطني رقم 8 الرابط بين سور الغزلان و ديرة

البويرة - أشرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية لخضر رخروخ, اليوم الاثنين بالبويرة, على إعطاء إشارة انطلاق أشغال انجاز الجزء الأول من ازدواجية الطريق الوطني رقم 8 الرابط بين سور الغزلان و ديرة على مسافة 17 كلم.

وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش زيارته إلى الولاية, أن هذا المشروع, المنقسم إلى أربعة أجزاء, بما فيها جزء خاص بالمنشآت الفنية, يكتسي "أهمية خاصة", لكونه يسمح لمستخدمي هذا المحور الطرقي بالالتحاق بالجزء الجنوبي الشرقي والجنوبي من ولاية البويرة وولايات الجنوب على غرار بسكرة والمسيلة وأولاد جلال والوادي.

كما أشار إلى تخصيص غلاف مالي يناهز 4 مليار دج لهذا المشروع الضخم, الذي "سيتم إدراجه ضمن قانون المالية لسنة 2025 من أجل التكفل بال 15 كلم المتبقية من الازدواجية و الوصول إلى غاية عين لحجل بولاية المسيلة", وفق السيد رخروخ.

كما أكد الوزير, الذي عاين خلال نفس الزيارة مشاريع أخرى خاصة بصيانة الطرقات بكل من أغبالو وعين بسام وبوكرام, أن "تسليم هذا المشروع سيكون في ظرف 11 شهرا".

وأعرب السيد رخروخ في تصريحه للصحافة عن "ارتياحه البالغ للجهود التي تبذلها السلطات المحلية للولاية ومديرية الأشغال العمومية بالبويرة من أجل صيانة الطرقات".

وعاين الوزير بأغبالو, على بعد أكثر من 40 كلم شرق البويرة, أشغال تهيئة الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين البويرة وتيزي وزو عبر مرتفعات أغبالو.

وتتضمن هذه الأشغال تهيئة مقطع طرقي بطول 9 كلم, إضافة إلى معالجة الانهيار الأرضي المسجل مؤخرا والذي تسبب في غلق الطريق من اجل إعادة تأهيله, استنادا للتفاصيل المقدمة بعين المكان.

كما انتقل السيد لخضر رخروخ إلى بلدية عين بسام أين تفقد أشغال تهيئة مقطع بطول 7ر8 كلم من الطريق الوطني رقم 25 , والتي خصص لها غلاف مالي ناهز 500 مليون دج, وهو المشروع الذي تم إطلاقه يوم 17 مارس الماضي وحددت آجال انجازه بستة (6) أشهر, حسب البطاقة التقنية المقدمة للوزير.