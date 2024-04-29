تيارت: برنامج استثماري جديد بقيمة 263 مليون دج لفائدة قطاع الشباب والرياضة

تيارت - أعلن وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، اليوم الاثنين بتيارت، عن تسجيل برنامج استثماري جديد بقيمة 263 مليون دج لفائدة قطاعه بهذه الولاية برسم السنة الجارية.

وأبرز الوزير، في تصريح صحفي في ختام زيارته التفقدية الى الولاية التي دامت يومين، أن "البرنامج الاستثماري الذي وافقت عليه مبدئيا مصالح المديرية العامة للميزانية برسم قانون المالية للعام الجاري يتضمن عدة مشاريع وهي دراسة لاعادة الاعتبار لأربع دور شباب بالولاية وإنجاز مسبح جواري بمدروسة وتجهيز المنشآت الرياضية وكذا إعادة تهيئة المركب الرياضي، قايد أحمد، و مركز الفروسية الأمير عبد القادر".

من جهة أخرى، أمر السيد حماد بضرورة إتمام المشاريع طور الانجاز وبالمعايير المطلوبة والتي تقدر قيمتها ب 3 ملايير دج بمجموع عشر عمليات من بينها مشاريع بقيمة 447 مليون دج مسجلة بعنوان سنة 2023 واخرى بقيمة 961 مليون دج رفع التجميد عنها مؤخرا تشمل 24 عملية.

وذكر بأن "هذه الزيارة جاءت لتقييم مدى تقدم المشاريع المسجلة الرامية الى تطوير القطاع تجسيدا للالتزامات ال 54 لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لاسيما البند 47 منها الخاص بمرافقة الرياضة والرياضيين"، مشيدا بالشباب المثابر والمبدع الذين التقى بهم خلال محطات الزيارة واستمع الى آراءهم وإقتراحاتهم حول كيفية تعزيز دور الشباب في تطوير المجتمع.

وقد تقرر، خلال هذه الزيارة، تحويل ملكية وتسيير ملعب فرندة من البلدية الى قطاع الشباب والرياضة بهدف إعادة تأهيله وتجهيزه بكل المعدات المطلوبة ليكون جزءا من المركب الرياضي بوسط المدينة كونه يقع بمحاذاة القاعة متعددة الرياضات التي تشهد عملية تأهيل ستكلف 13،6 مليون دج.

وببلدية الرحوية، عاين الوفد الوزاري مشروع انجاز مسبح نصف أولمبي بتمويل من ميزانية الولاية سيكون جاهزا خلال شهر يونيو القادم.

وإطلع عبد الرحمان حماد بسد "بخدة" على بطاقة تقنية تتضمن انجاز مخيم صيفي على ضفاف هذه المنشأة المائية، حيث أمر بانضاج المشروع وتقديم دراسة مفصلة للتمويل كونه سيقدم اضافة مهمة في مجال السياحة والترفيه لشباب المنطقة والولايات المجاورة.