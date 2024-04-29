تلمسان: انطلاق الملتقى الدولي الأول للسلامة المرورية لدراجي الوطن العربي

تلمسان - انطلقت اليوم الاثنين بتلمسان فعاليات الملتقى الدولي الأول للسلامة المرورية لدراجي الوطن العربي المنظم من طرف المكتب الولائي للجمعية الوطنية للدراجات النارية.

وتشهد هذه التظاهرة التي تقام على مدار يومين بمقر الحظيرة الوطنية للولاية مشاركة 60 دراجا من بينهم 15 دراجا من ستة بلدان عربية، وفق ما أفاد به ل /وأج رئيس المكتب الولائي المذكور بوشيخي نور الدين.

وذكر أن هؤلاء الدراجين قدموا مساء أمس الأحد من ولاية بومرداس وسيقومون خلال اليوم الثاني بجولة إلى شاطئ مرسى بن مهيدي (تلمسان) و يغادرون بعدها الى ولاية مستغانم.

ويشمل الملتقى تقديم مداخلات لممثلين مصالح الأمن والدرك الوطنيين والحماية المدنية وقفوا من خلالها على أهم الإرشادات الوقائية المتعلقة بالسلامة المرورية للدراجين عبر الطرقات مع إبراز وسائل الردع للمخالفين لقانون المرور.

كما ينظم بالمناسبة معرض لمختلف المعدات ذات الصلة بالسلامة المرورية ومناورة حول حادث مرور لدراجة نارية ومدى جاهزية أعوان الحماية المدنية وباقي الأجهزة الأمنية للتدخل إلى جانب إقامة دورة شرفية استكشافية لبعض المعالم الأثرية لمدينة تلمسان بالدراجات النارية.

وثمن العديد من المشاركين من الدول العربية الذين إلتقتهم /وأج هذه المبادرة معتبرين إياها فرصة لتبادل التجارب في مجال قيادة الدراجات النارية والاستفادة من أخطاء بعض الدراجين الذين أصيبوا بحوادث مرور.

وتهدف هذه التظاهرة إلى التعريف بوسائل الوقاية والسلامة المرورية الخاصة بالدراجين خلال استعمالهم للطرقات وكذا الترويج للمعالم السياحية والاثرية بالولاية، كما اشير إليه.