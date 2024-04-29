Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

وهران: افتتاح المعرض الدولي الرابع لإعادة التدوير"ريسايكلن اكسبو"

  أدرج يـوم : الإثنين, 29 أفريل 2024 15:02     الفئـة : جهـوي
وهران: افتتاح المعرض الدولي الرابع لإعادة التدوير&quot;ريسايكلن اكسبو&quot;

وهران - افتتحت، اليوم الاثنين بقصر المعارض بوهران، الطبعة الرابعة للصالون الدولي للرسكلة ومعالجة النفايات والطاقات المتجددة وتطوير الطاقة الخضراء والحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البيئة "ريسايكلن اكسبو" بمشاركة زهاء خمسين عارضا.

وجرت مراسم افتتاح هذه التظاهرة تحت اشراف المديرة الولائية للبيئة، نوال بوسيف، بحضور المديرة بالنيابة للمعهد الوطني للتكوينات البيئية (شريك في تنظيم الصالون)، عاشور حياة.

وأبرزت مديرة البيئة لوهران، في تصريح للصحافة على هامش الافتتاح، أهمية هذا النوع من المعارض المخصصة لإعادة التدوير من أجل حماية البيئة من خلال استرجاع النفايات وتثمينها.

ومن جانبها، أشارت المديرة بالنيابة للمعهد الوطني للتكوينات البيئية، والذي يعد مؤسسة تابعة لوزارة البيئة والطاقة المتجددة مخصصة للتوعية والتكوين البيئي، إلى أن المعهد حاضر في هذا الصالون لتسليط الضوء على دوره ومهامه، إضافة إلى مشاركته في إعداد برنامج مؤتمر ثري، حول مواضيع مختلفة تخص إعادة التدوير واسترجاع النفايات.

ويجمع هذا المعرض، الذي تنظمه وكالة "أسا. أو .اس. ايفانتس" متخصصين جهويين ووطنيين ودوليين في مجال جمع وفرز وإعادة تدوير ومعالجة النفايات، والطاقات المتجددة والمعدات، حسبما ما أشار إليه المنظمون.

وذكر نفس المصدر أن المشاركة الأجنبية تشمل السنغال، وهو ضيف شرف هذه الطبعة، مضيفا أن المعرض يهدف إلى أن يكون فضاء لتبادل واكتشاف التكنولوجيات الجديدة في مجال معالجة وإعادة تدوير وتثمين النفايات.

وقد تم إعداد بالمناسبة برنامج ثري من المحاضرات تتناول عدة مواضيع مثل "الفرص الخضراء المتاحة للشباب لإطلاق مشاريع بيئية"، و"إدارة النفايات: الوضع الراهن، والاستراتيجية الوطنية والآفاق" و "دور الجمعيات في حماية البيئة".

كلـمات مفتـاحيــة :
وهران: افتتاح المعرض الدولي الرابع لإعادة التدوير"ريسايكلن اكسبو"
  أدرج يـوم : الإثنين, 29 أفريل 2024 15:02     الفئـة : جهـوي   شارك

آخـر الأخبــار

24.04.29

تربية المائيات: الشروع قريبا في عملية واسعة لاستزراع صغار أسماك المياه العذبة بالسدود

24.04.29

تلمسان: انطلاق الملتقى الدولي الأول للسلامة المرورية لدراجي الوطن العربي

24.04.29

مشاركة المجلس الشعبي الوطني في الاجتماع الدوري لمجموعة التكنولوجيا والابتكار للبرلمان…

24.04.29

ميلاد مجموعة ال3 بقرطاج: المغرب العربي للعمل بدل مغرب عربي الشعارات

24.04.29

كرة القدم: غلق مؤقت لملعب 5 جويلية للقيام بأشغال الترميم

24.04.29

وهران: افتتاح المعرض الدولي الرابع لإعادة التدوير"ريسايكلن اكسبو"

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

24.04.27

ستينية المحكمة العليا: إجماع على أهمية الرقمنة وتبادل الخبرات للارتقاء بالعمل القضائي

24.04.27

الجزائر الجديدة.. إنجازات ضخمة ومشاريع كبرى عبر مختلف مناطق الوطن

24.04.27

بتكليف من رئيس الجمهورية, السيد عطاف يشارك بالرياض في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي…

24.04.28

انطلاق أشغال منتدى دافوس في الرياض بمشاركة عطاف

24.04.28

انتخاب نائب رئيس مجلس الأمة أحمد خرشي نائبا لرئيس "رابطة برلمانيون من أجل القدس وفلسطين"

24.04.27

عطاف يستقبل بالرياض من قبل رئيس دولة فلسطين