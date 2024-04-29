وهران: افتتاح المعرض الدولي الرابع لإعادة التدوير"ريسايكلن اكسبو"

وهران - افتتحت، اليوم الاثنين بقصر المعارض بوهران، الطبعة الرابعة للصالون الدولي للرسكلة ومعالجة النفايات والطاقات المتجددة وتطوير الطاقة الخضراء والحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البيئة "ريسايكلن اكسبو" بمشاركة زهاء خمسين عارضا.

وجرت مراسم افتتاح هذه التظاهرة تحت اشراف المديرة الولائية للبيئة، نوال بوسيف، بحضور المديرة بالنيابة للمعهد الوطني للتكوينات البيئية (شريك في تنظيم الصالون)، عاشور حياة.

وأبرزت مديرة البيئة لوهران، في تصريح للصحافة على هامش الافتتاح، أهمية هذا النوع من المعارض المخصصة لإعادة التدوير من أجل حماية البيئة من خلال استرجاع النفايات وتثمينها.

ومن جانبها، أشارت المديرة بالنيابة للمعهد الوطني للتكوينات البيئية، والذي يعد مؤسسة تابعة لوزارة البيئة والطاقة المتجددة مخصصة للتوعية والتكوين البيئي، إلى أن المعهد حاضر في هذا الصالون لتسليط الضوء على دوره ومهامه، إضافة إلى مشاركته في إعداد برنامج مؤتمر ثري، حول مواضيع مختلفة تخص إعادة التدوير واسترجاع النفايات.

ويجمع هذا المعرض، الذي تنظمه وكالة "أسا. أو .اس. ايفانتس" متخصصين جهويين ووطنيين ودوليين في مجال جمع وفرز وإعادة تدوير ومعالجة النفايات، والطاقات المتجددة والمعدات، حسبما ما أشار إليه المنظمون.

وذكر نفس المصدر أن المشاركة الأجنبية تشمل السنغال، وهو ضيف شرف هذه الطبعة، مضيفا أن المعرض يهدف إلى أن يكون فضاء لتبادل واكتشاف التكنولوجيات الجديدة في مجال معالجة وإعادة تدوير وتثمين النفايات.