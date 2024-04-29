أمطار مرتقبة على عدة ولايات ابتداء من مساء اليوم الاثنين

وتخص النشرية التي صنفت في مستوى يقظة "برتقالي", كل من ولايات بومرداس, تيزي وزو, بجاية, البويرة, برج بوعريريج والمسيلة, وتمتد صلاحيتها من الساعة 18:00 من نهار اليوم إلى غاية الساعة 18:00 من يوم غد الثلاثاء.
وستتراوح كمية الأمطار المتوقعة خلال الفترة المشار إليها, ما بين 20 و 40 ملم و يمكن أن تصل أو تتجاوز محليا 50 ملم.
كما تخص النشرية كل من ولايات جيجل, سكيكدة, عنابة, قالمة, قسنطينة, ميلة, سطيف, باتنة, أم البواقي, خنشلة و تبسة, وتمتد صلاحيتها من الساعة 10:00 من يوم غد الثلاثاء إلى غاية الساعة 23:00 من نفس اليوم.
ويتوقع أن تصل كمية التساقط بالولايات المذكورة ما بين 20 إلى 40 ملم وقد تصل أو تتجاوز محليا 50 ملم, حسب نفس المصدر.