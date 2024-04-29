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الشلف /الصيد البحري : مشاركة أزيد من 70 مرشحا في امتحان مكتسبات الخبرة المهنية

  أدرج يـوم : الإثنين, 29 أفريل 2024 11:50     الفئـة : جهـوي
الشلف /الصيد البحري : مشاركة أزيد من 70 مرشحا في امتحان مكتسبات الخبرة المهنية

الشلف- يشارك أزيد من 70 مرشحا من مهنيي قطاع الصيد البحري بالشلف في امتحان مكتسبات الخبرة المهنية الذي انطلق اليوم الاثنين, على مستوى مدرسة التكوين التقني في الصيد البحري و تربية المائيات بالمرسى, شمال غرب الولاية , حسبما علم لدى المنظمين.

وأوضح مدير المدرسة, عبد الحق زمان, في تصريح ل/وأج, أن هذه العملية التكوينية التي تأتي في إطار القرار المشترك بين وزارتي الصيد البحري و المنتجات الصيدية والنقل, تخص 74 مترشحا من رجال البحر عبر مختلف التخصصات التي تم قبولها و المصادقة عليها من طرف لجنة الامتحانات و بالتنسيق مع غرفة الصيد البحري و تربية المائيات.

واستنادا لذات المتحدث, تتمثل تخصصات هذا الامتحان في تخصص كهرو-ميكانيكي على متن سفن الصيد البحري التي تقل قوة محركها الرئيسية عن 400 كيلو واط, قيادة محركات سفن الصيد البحري التي تقل قوة عن محركاتها عن 150 كيلواط, وكذا امتحان الكفاءة في الصيد البحري الذي يسمح للمهنيين بالحصول على رتبة رئيس سفينة صيد ساحلي على متن السفن التي يقل طولها عن 12 متر.

وبخصوص إجراءات و ظروف امتحان المرشحين، أكد رئيس غرفة الصيد البحري و تربية المائيات بالشلف, مـحمد بقدور, أن العملية تجري في ظروف تنظيمية محكمة وبتأطير على أعلى مستوى من طرف أساتذة المدرسة و ممثلين عن مهنيي القطاع, و أساتذة تابعين للمدرسة التقنية للتكوين و التدريب البحريين (التابعة لوزارة النقل) بولاية مستغانم.

وثمن السيد بقدور آلية اعتماد المكتسبات للخبرة المهنية للحصول على شهادات الأهلية لقيادة سفن الصيد والآلات الخاصة بها, على أساس أنها تتيح للمهنيين ذوي الخبرة في القطاع, الرفع من درجة المنصب المهني على مستوى السفينة, و هو ما سينعكس إيجابا على الوضعية السوسيو-مهنية لهذه الفئة.

كما أشار ذات المتحدث إلى إمكانية تنظيم مواعيد أخرى لهذا الامتحان لفائدة رجال البحر الذين تخلفوا عن هذه الدورة, بغية المضي في مسار التكوين و التأهيل و الاستفادة من هذه الفئة مستقبلا, لتأطير المتربصين و المهنيين الجدد بالقطاع.

آخر تعديل على الإثنين, 29 أفريل 2024 12:04
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الشلف /الصيد البحري : مشاركة أزيد من 70 مرشحا في امتحان مكتسبات الخبرة المهنية
  أدرج يـوم : الإثنين, 29 أفريل 2024 11:50     الفئـة : جهـوي   شارك

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