استفادة ولاية معسكر من مجمع وقفي للأمير عبد القادر

وأوضح الوزير في كلمة ألقاها في ختام أشغال الملتقى الوطني الأول حول "الأمير عبد القادر الجزائري...العالم العارف" أن ولاية معسكر استفادت من مجمع وقفي للأمير عبد القادر حيث خصصت السلطات الولائية لتجسيد هذا المرفق 10 آلاف متر مربع ببلدية عوف.
وأضاف السيد بلمهدي بالمناسبة أن "هذا المجمع سيكون مرفقا حضاريا بالمنطقة وسيوجه في مجال الاستثمار بالجهة حيث سيتم قريبا اطلاق الإجراءات الإدارية المتعلقة به وذلك بمعية المدير العام للأوقاف بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف".
وذكر بالمناسبة أن دائرته الوزارية ستعمل على أن يكون الملتقى الوطني حول "الأمير عبد القادر الجزائري...العالم العارف" دوليا وذلك "على المدى القريب".
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ولدى إشارته الى دور الزوايا قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف أن "شيوخ الزوايا بالوطن يمثلون الكلمة الطيبة" وأن وزارته "ستواصل خدمة الإمام والزاوية".
وعلى صعيد آخر أكد الوزير "أن مرجعيتنا الدينية الوطنية تعمل على حفظ وحدتنا الوطنية التي حمت بلادنا من الذين يريدون أن يصنعون منكرا بها".
ومن جهة أخرى أشار ذات المسؤول الى تخصيص السلطات الولائية لمعسكر حصة 25 مسكنا وظيفيالفائدة أئمة مساجد ببلديتي معسكر والمحمدية مبرزا أن "هذه العملية تأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القاضية بالتكفل بهذه الفئة ".
وللإشارة ناقش هذا الملتقى المنظم طيلة يومين بمبادرة من مديرية الشؤون الدينية والأوقاف عدة مواضيع منها "ظروف نشأة الأمير عبد القادر وعوامل نبوغه" و"الجوانب الشرعية والأدبية والعرفانية لمؤسس الدولة الجزائرية" و"آثاره العلمية ومآثره" و"رجال حول الأمير عبد القادر" و"هذه الشخصية التاريخية والمرجعية الوطنية" كما عرف اللقاء حضور أساتذة وباحثين من عدة جامعات بالوطن وشيوخ وطلبة زوايا وأئمة مساجد من مختلف الولايات.