وأوضح البيان أنه "استكمالا لعملية حجز تذاكر السفر للحجاج المسافرين مع الديوان الوطني للحج والعمرة إلى البقاع المقدسة، عبر +البوابة الجزائرية للحج+ و تطبيق +ركب الحجيج+، فإن عملية حجز التذاكر ستستأنف اليوم الأحد 28 أبريل، وذلك بالنسبة لمطار أدرار، على الساعة 16:00".
استئناف حجز التذاكر للحجاج المسافرين مع الديوان الوطني للحج والعمرة بالنسبة لمطار أدرار
أدرج يـوم : الأحد, 28 أفريل 2024 15:37 الفئـة : جهـوي
الجزائر - تستأنف، اليوم الأحد، عملية حجز تذاكر السفر للحجاج المسافرين مع الديوان الوطني للحج والعمرة نحو البقاع المقدسة عبر"البوابة الجزائرية للحج" و تطبيق "ركب الحجيج"، وذلك بالنسبة لمطار أدرار، حسب ما أفاد به بيان للديوان.
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