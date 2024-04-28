Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

استئناف حجز التذاكر للحجاج المسافرين مع الديوان الوطني للحج والعمرة بالنسبة لمطار أدرار

  أدرج يـوم : الأحد, 28 أفريل 2024 15:37     الفئـة : جهـوي
استئناف حجز التذاكر للحجاج المسافرين مع الديوان الوطني للحج والعمرة بالنسبة لمطار أدرار

الجزائر - تستأنف، اليوم الأحد، عملية حجز تذاكر السفر للحجاج المسافرين مع الديوان الوطني للحج والعمرة نحو البقاع المقدسة عبر"البوابة الجزائرية للحج" و تطبيق "ركب الحجيج"، وذلك بالنسبة لمطار أدرار، حسب ما أفاد به بيان للديوان.

وأوضح البيان أنه "استكمالا لعملية حجز تذاكر السفر للحجاج المسافرين مع الديوان الوطني للحج والعمرة إلى البقاع المقدسة، عبر +البوابة الجزائرية للحج+ و تطبيق +ركب الحجيج+، فإن عملية حجز التذاكر ستستأنف اليوم الأحد 28 أبريل، وذلك بالنسبة لمطار أدرار، على الساعة 16:00".

كلـمات مفتـاحيــة :
استئناف حجز التذاكر للحجاج المسافرين مع الديوان الوطني للحج والعمرة بالنسبة لمطار أدرار
  أدرج يـوم : الأحد, 28 أفريل 2024 15:37     الفئـة : جهـوي   شارك

آخـر الأخبــار

24.04.28

باتنة: إجراء عمليات زرع الكلى بحضور أطباء موريتانيين

24.04.28

استفادة ولاية معسكر من مجمع وقفي للأمير عبد القادر

24.04.28

المغرب: المطالبة بفتح حوار جاد وشفاف من أجل إيجاد حلول لأزمة كليات الطب والصيدلة

24.04.28

الصحراء الغربية: إبراز دور وسائل الإعلام في إنهاء الاستعمار خلال ندوة بالإكوادور

24.04.28

بطولة إفريقيا لكرة الطائرة(سيدات): جمعية بجاية تتغلب على ليتو تايم الكاميروني

24.04.28

وزير التربية لجمهورية زامبيا يزور جامعة الجزائر 1

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

24.04.27

ستينية المحكمة العليا: إجماع على أهمية الرقمنة وتبادل الخبرات للارتقاء بالعمل القضائي

24.04.27

بتكليف من رئيس الجمهورية, السيد عطاف يشارك بالرياض في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي…

24.04.27

الجزائر الجديدة.. إنجازات ضخمة ومشاريع كبرى عبر مختلف مناطق الوطن

24.04.27

رئيس الجمهورية يقرر منح بعض القضاة المتقاعدين لقب "القاضي الشرفي"

24.04.27

الأمير عبد القادر كان صانع دولة و رجل علم

24.04.27

عطاف يستقبل بالرياض من قبل رئيس دولة فلسطين