استفادة ولاية معسكر من مجمع وقفي للأمير عبد القادر -

الصحراء الغربية: إبراز دور وسائل الإعلام في إنهاء الاستعمار خلال ندوة بالإكوادور -

بطولة إفريقيا لكرة الطائرة(سيدات): جمعية بجاية تتغلب على ليتو تايم الكاميروني -

وزير التربية لجمهورية زامبيا يزور جامعة الجزائر 1 -

بن طالب يشرف على لقاء بمناسبة إحياء اليوم العالمي للسلامة والصحة في الوسط المهني -

بغالي: الإذاعة الجزائرية ترافق الشباب حاملي المشاريع والمؤسسات الناشئة من خلال ندواتها -

انتخاب نائب رئيس مجلس الأمة أحمد خرشي نائبا لرئيس رابطة برلمانيون من أجل القدس وفلسطين -

البنك الإسلامي للتنمية: السيد فايد يشارك في الاجتماعات السنوية من 27 أبريل إلى 2 مايو بالرياض -

وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ستواصل جهودها لمواجهة كل من يسيء للمرجعية الدينية للجزائر -

انعقاد الدورة الأولى للمشاورات الجزائرية-القطرية -

مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي: طرح الصعوبات التي يواجهها المخرجون الفلسطينيون بسبب الاحتلال الصهيوني -

استئناف حجز التذاكر للحجاج المسافرين مع الديوان الوطني للحج والعمرة بالنسبة لمطار أدرار -

خنشلة: التوقيع على اتفاقيتي تعاون مع مديريتي الشؤون الدينية والتكوين المهني -

البليدة: إطلاق أول عملية تصدير لأقلام الأنسولين نحو السعودية من مصنع نوفو نورديسك ببوفاريك -

قسنطينة: السيد ديدوش يعاين عديد المشاريع الخاصة بقطاعه -

الجزائر وفرت الآليات الكفيلة بحماية فئة المسنين وتعزيز مكانتها الاجتماعية -

السيد عطاف يجري بالرياض محادثات ثنائية مع نظيره السعودي -

العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 34 ألفا و454 شهيدا و أكثر من 77 ألفا و 575 مصابا -

تربية: التسجيلات في السنة الأولى ابتدائي بداية من هذه السنة عبر النظام المعلوماتي -