خنشلة: التوقيع على اتفاقيتي تعاون مع مديريتي الشؤون الدينية والتكوين المهني

وجرت مراسم التوقيع على هاتين الاتفاقيتين خلال برنامج الاحتفالات الولائية بهذا اليوم بدار الأشخاص المسنين الشهيد بن عمارة العايش بعاصمة الولاية، من طرف المدير المحلي للنشاط الاجتماعي والتضامن، كريم بن جديد ومديري الشؤون الدينية والأوقاف و التكوين والتعليم المهنيين وهما على التوالي، أحمد كروش وعبد العزيز قادري.
وحسب السيد بن جديد فإن الاتفاقية التي جرى توقيعها مع مديرية الشؤون الدينية والأوقاف تهدف إلى "تعزيز الشراكة والتعاون بين القطاعين بالولاية من خلال التكفل الأمثل بفئة الأشخاص المسنين والطفولة المسعفة بغية تنمية مهاراتهم في عدة مجالات أهمهما الدينية والثقافية".
وبموجب هذه الاتفاقية سيتم تكليف مرشدات عاملات بقطاع الشؤون الدينية والأوقاف بولاية خنشلة ـ وفق ذات المسؤول ـ بمهمة تحفيظ القرآن لمقيمي دار المسنين الشهيد بن عمارة العايش بخنشلة والأطفال المقيمين بدار الطفولة المسعفة ببلدية الحامة إضافة إلى المشاركة في التحضير وإحياء الحفلات والندوات الدينية طيلة أيام السنة.
وتنص بنود الاتفاقية التي تم توقيعها بين مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن ومديرية التكوين والتعليم المهنيين على "تعزيز الشراكة بين القطاعين من خلال تكوين المقيمين بدار الأشخاص المسنين على مستوى مركز التكوين المهني داودي عبد الحميد بخنشلة في اختصاصات البستنة و الخياطة وتربية الحيوانات الأليفة"، وفق ذات المسؤول.
قبلها كان والي خنشلة، يوسف محيوت، قد أشرف على انطلاق فعاليات الاحتفال باليوم الوطني للأشخاص المسنين والذي عرف منح كراسي متحركة لهذه الفئة مع إطلاق قافلة تضامنية لتوزيع حفاظات ومواد طبية وشبه طبية على فئة المسنين عبر بلديات الولاية ال21.