البليدة: إطلاق أول عملية تصدير لأقلام الأنسولين نحو السعودية من مصنع نوفو نورديسك ببوفاريك

وأوضح الوزير في كلمة ألقاها، بحضور رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، و سفيرة الدانمارك بالجزائر، كاترين فروم هوير، والسلطات المحلية، أن هذه الشحنة التي ستصدر على ثلاث مراحل وتضم 5ر2 مليون قلم أنسولين برقم أعمال يقدر ب 11 مليون أورو، تأتي لتنسجم تماما مع سياسة تنويع الاقتصاد الوطني وترقية الصادرات التي دعا إليها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
وثمن الوزير المجهودات التي تبذلها الشركة التي قال أنها "تمكنت من اقتحام بلد جد صعب التموقع فيه في مجال الدواء، من جهة، وكسب رهان توفير مختلف أنواع الأنسولين لفائدة مرضى السكري بالجزائر وتجنيبهم مشكل ندرة الدواء الذي كان مطروحا سابقا".
وسجل في هذا الشأن أن "لأول مرة لم تطرح في شهر رمضان مشكلة ندرة دواء الأنسولين في الجزائر، وذلك بفضل جهود كل منتجي الأنسولين، على غرار نوفو نورديسك وآخرين".
وأضاف السيد عون أن "دواء الأنسولين المصنع في الجزائر، بصفة عامة، ذو نوعية غير مشكوك فيها، رغم ما يقال"، مؤكدا عدم تسجيل، خلال سنة 2024 وفي السنوات القادمة، "لأي ندرة في أي صنف من مادة الأنسولين، وفقا لالتزامات المنتجين".
طمأن الوزير بالقول أن "الجزائر تتوفر حاليا على مخزون كاف لمدة 6 أشهر، بالنسبة لعدد من أصناف الأنسولين، على مستوى المنتجين، ومخزون مماثل على مستوى مراكز التوزيع"، داعيا القائمين على الشركة إلى مضاعفة الجهود والانتقال إلى مرحلة "النوعية" والتوجه إلى البحث عن أسواق خارجية أخرى للمساهمة في تخفيض فاتورة الاستيراد وترقية الصادرات.
من جهتها، ذكرت المديرة العامة ل"نوفو نورديسك" الجزائر، مليكة درغال، أن المنتج الوطني يساهم في السيادة الصحية والصناعية للجزائر من خلال ضمان استمرارية إمداد المرضى الجزائريين، لافتة إلى أن الإنتاج المحلي "متطابق مع أعلى معايير الجودة".
وكشفت أن الشركة بموقعيها الإنتاجيين الذين يقع أحدهما في تيزي وزو والثاني في بوفاريك، تطمح إلى جعل الجزائر في سنة 2025 رائدة في صادرات الأنسولين والميتفورمين، من خلال تصدير منتوجاتها إلى كل من تونس وليبيا ومصر، برقم أعمال يقدر بأكثر من 25 مليون أورو.
وكانت هذه المؤسسة قد قامت في شهر نوفمبر 2023، من موقع إنتاجها بتيزي وزو، بتصدير أول شحنة من مادة الميتفورمين، نحو ليبيا.
وذكرت السيدة درغال أن مساهمة "نوفو نورديسك" في "تطوير النظام الصحي في الجزائر ستتواصل بفضل العلاجات الحديثة والمبتكرة التي نقترحها في مجالات أمراض السكري، السمنة والأمراض النادرة، وكذلك في المبادرات المواطناتية".
ويتخصص موقع الإنتاج ببوفاريك، الذي دشن في يناير 2023، في تصنيع أقلام الأنسولين "فليكس بان "Flexpen"، فيما يصنع موقع الإنتاج بتيزي وزو، الذي دخل حيز الاستغلال سنة 2006، الأشكال الجافة من مضادات السكري الفموي.