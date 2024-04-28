قسنطينة: السيد ديدوش يعاين عديد المشاريع الخاصة بقطاعه

وفي أول نقطة من هذه الزيارة, التي تدوم يوما واحدا, اطلع الوزير على أشغال تهيئة فندق سيرتا بعاصمة الولاية, والذي تشارف أشغاله على نهايتها ومن المرتقب أن يستلم في أقرب الآجال.
وفي هذا الصدد, أوصى الوزير بضرورة تسيير هذا المرفق بصفة احترافية, وجعله قطبا سياحيا وتاريخيا تزخر به مدينة الجسور المعلقة.
وخلال معاينته لأشغال انجاز مركز للصناعات التقليدية بباب القنطرة بمدينة قسنطينة, أبرز السيد ديدوش أهمية هذا المرفق في ترقية الحرف والمهن التابعة للصناعة التقليدية بولاية قسنطينة والحفاظ عليها, في مدينة تشتهر بصناعة والنقش على النحاس والطرز والحياكة.
وقصد الوقوف على تقدم أشغاله, قام السيد ديدوش بمعاينة مشروع انجاز فندق الصخرة بمدينة قسنطينة وانجاز حديقة للتسلية بجبل الوحش بذات المدينة, حيث أوصى القائمين بانجاز هذين المرفقين بضرورة الإسراع في وتيرة الانجاز وتسليمهما في الآجال المحددة للسماح للمواطنين باستخدامهما في السياحة والاستجمام, خصوصا خلال فصل الصيف.
وخلال معاينته لمعرض سيرتا, المقام بدار الثقافة محمد العيد أل خليفة, أبرز الوزير أهمية تنظيم مثل هذه التظاهرات كونها تسمح بخلق فرص التعاون ما بين الناشطين في قطاع السياحة عبر الوطن, من جهة, ونظرائهم من مختلف أنحاء العالم من ناحية أخرى.
وسيواصل السيد ديدوش زيارته إلى قسنطينة بتفقد ومعاينة عديد المشاريع والمرافق التابعة لقطاعه بالمدينة الجديدة علي منجلي وبلدية الخروب.