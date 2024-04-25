بومرداس: تخصيص قرابة 8 مليار دج لقطاع الشباب و الرياضة بالولاية

بومرداس- أعلن وزير الشباب والرياضة عبد الرحمن حماد, اليوم الخميس أن دائرته الوزارية خصصت غلافا ماليا يقدر ب 91 ر7 مليار دج لفائدة القطاع بولاية بومرداس.

وأوضح الوزير في تصريح صحفي عقب زيارة تفقد و معاينة لمشاريع القطاع عبر بلديات بومرداس, أن الغلاف المالي المخصص لقطاعي الشباب و الرياضة بالولاية موجه لإنجاز 48 مشروعا تنمويا مسجلا برسم البرنامج الاستثماري قيد الإنجاز.

وأشار الوزير كذلك إلى ثمانية مشاريع تنموية استثمارية عادية أخرى هي قيد الإنجاز حاليا بغلاف مالي إجمالي قدره 54 ر1مليار دج و ستة مشاريع استثمارية أخرى رفع عنها التجميد برخصة برنامج قدره 205 ر 1 مليار دج.

وفيما يخص البرنامج الاستثماري الذي وافقت عليه مبدئيا مصالح المديرية العامة للميزانية في إطار قانون المالية لسنة 2024, كشف الوزير عن رصد ميزانية أخرى لفائدة القطاع بالولاية تقدر ب 617 مليون دج.

وأضاف أن 390 مليون دج من مجمل هذه الميزانية وجهت لإنجاز ثلاثة مشاريع استثمارية منها مشروع دراسة و إعادة تهيئة ملعب الشهيد جيلالي بونعامة بمدينة بومرداس و مشروع دراسة و إعادة تهيئة القاعة المتخصصة ببلدية سيدي داود.

والميزانية المتبقية و المقدرة ب 227 مليون دج وجهت لإعادة تقييم مشروعين هما قيد الإنجاز يتمثلان في إنجاز 10 ملاعب جوارية لكرة القدم و مسبح ببلدية برج منايل.

وفي سياق آخر, اعتبر السيد حماد الشباب "الركيزة الأساسية لتنمية المجتمع" وأن زيارته لولاية بومرداس تهدف أيضا إلى "استكشاف و تعزيز فرص دعم الشباب".

للإشارة, استهل الوزير زيارته للولاية بمدينة برج منايل حيث عاين مشروع إنجاز مسبح 25 مترا من المنتظر تسليمه شهر سبتمبر القادم, كما تفقد ببلديتي زموري و قورصو مخيم و دار للشباب في إطار التحضير لموسم الاصطياف.

أما بمدينة بومرداس, توقف الوزير بالمركب الرياضي جيلالي بونعامة ثم عاين وضعية كل من مركب التنس ببلية قورصو ومسبح 25 متر ببلدية أولاد موسى وأشرف على تدشين قاعة متعددة النشاطات ببلدية بودواو البحري.