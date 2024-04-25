تيسمسيلت أصبحت ولاية نموذجية في تمويل الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية للسكن الريفي

تيسمسيلت - صرح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب, اليوم الخميس بتيسمسيلت، أن هذه الأخيرة أصبحت ولاية نموذجية في تقديم إعانات ماليـة غير قابلة للاسترداد للمستفيدين من السكن الريفي بتمويل من الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية.

وأبرز الوزير عقب إشرافه رفقة والي تيسمسيلت فتحي بوزايد على أولى عمليات التسليم لمقررات منح هذه الإعانات أن تيسمسيلت اصبحت ولاية "نموذجية لتجسيد الالتزام الذي قطعته الحكومة في تقديم إعانات مالية غير قابلة للاسترداد للمستفيدين من السكن الريفي، زيادة على الإعانات المالية التي يقدمها قطاع السكن للمعنيين بهذا النمط من السكنات لتضاف إلى المكاسب الاجتماعية للمواطن، الذي هو محور كل السياسات العمومية للبلاد".

وقد تضمنت هذه المراسم تسليم مقررات منح إعانات مالية غير قابلة للاسترداد عن طريق ملحقة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية ل530 مستفيدا من السكن الريفي بالولاية مع العلم أن قيمة الاعانة تقدر ب 500 ألف دج لكل مستفيد.

ومن جهة أخرى أشرف السيد بن طالب بمناسبة زيارته التفقدية الى الولاية على تدشين المقر الجديد لملحقة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية ببلدية تيسمسيلت، حيث طاف بمختلف مرافق هذه المنشأة.

كما عاين أيضا مقري الصندوق الوطني للتقاعد والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، حيث تلقى عرضا حول الخدمات المقدمة من قبل هاتين الهيئتين.

وشملت هذه الزيارة تقديم للوزير عروضا حول عدد من الهيئات التابعة لدائرته الوزارية منها حصيلة القطاع بالولاية وعرض حول المنصات والخدمات الإلكترونية لبعض الهيئات التابعة للقطاع والوقوف على مدى تجسيد مشروع الرقمنة وهذا لكل من الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والصندوق الوطني للتقاعد والصندوق الوطني للعطل مدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري والوكالة الولائية للتشغيل.