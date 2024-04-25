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كل مؤشرات هياكل قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بتيسمسيلت إيجابية

  أدرج يـوم : الخميس, 25 أفريل 2024 12:13     الفئـة : جهـوي
كل مؤشرات هياكل قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بتيسمسيلت إيجابية

تيسمسيلت - أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب، اليوم الخميس بتيسمسيلت، أن كل مؤشرات هياكل قطاعه بهذه الولاية "إيجابية".

وأبرز الوزير خلال زيارة عمل وتفقد إلى تيسمسيلت أن هذ المكتسبات المحققة تأتت من خلال الحركية الاقتصادية التي تعرفها الولاية، وهذا بفضل البرنامج التكميلي للتنمية، الذي أقره رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لصالحها، مما أعطى ديناميكية بمختلف قطاعات النشاط، وانعكس إيجابا على قطاع الشغل، بتوفير مناصب شغل للشباب.

ودعا السيد بن طالب في ذات السياق القائمين على هيئات القطاع بالولاية للمحافظة على هذه المكتسبات، وبذل المزيد من المجهودات في كل مجالات قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

وتلقى الوزير ضمن هذه الزيارة عروضا حول عدد من الهيئات التابعة لدائرته الوزارية منها حصيلة القطاع بالولاية وعرض حول المنصات والخدمات الإلكترونية لبعض الهيئات التابعة للقطاع والوقوف على مدى تجسيد مشروع الرقمنة، وهذا لكل من الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والصندوق الوطني للتقاعد والصندوق الوطني للعطل مدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري (كاكوبات) والوكالة الولائية للتشغيل.

ويواصل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي زيارته إلى ولاية تيسمسيلت حيث سيشرف على تدشين المقر الجديد لملحقة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، كما سيتفقد مقري الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والصندوق الوطني للتقاعد.

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كل مؤشرات هياكل قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بتيسمسيلت إيجابية
  أدرج يـوم : الخميس, 25 أفريل 2024 12:13     الفئـة : جهـوي   شارك

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