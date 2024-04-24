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وهران: ترحيل أزيد من 880 عائلة من الحي الفوضوي لرأس العين إلى سكنات لائقة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 24 أفريل 2024 12:58     الفئـة : جهـوي

وهران - تم، اليوم الأربعاء، ترحيل 883 عائلة كانت تقطن بالحي الفوضوي لرأس العين بمدينة وهران إلى سكنات لائقة بمنطقة شهايرية التابعة لدائرة بطيوة، حسبما لوحظ.

وقد انطلقت العملية، التي تعد المرحلة الثانية لترحيل قاطني حي رأس العين بعاصمة الولاية، بحضور السلطات المحلية، وسط فرحة العائلات المستفيدة.

وأبرز رئيس دائرة وهران، عبد الحكيم فقراوي في تصريح إعلامي، أن هذه المرحلة الثانية من عملية الترحيل تشمل 883 عائلة استفادت من سكنات عمومية إيجارية من فئة ثلاث غرف بالشهايرية بدائرة بطيوة .

وأضاف نفس المسؤول أنه تم تسخير جميع الوسائل البشرية والمادية، بما في ذلك زهاء 30 آلية و500 عامل موزعين عبر تسعة مواقع.

ومباشرة بعد عملية الترحيل، تم هدم البنايات الفوضوية، كما أشير إليه.

للتذكير، شملت المرحلة الأولى من عملية ترحيل قاطني الحي الفوضوي لرأس العين، التي جرت العام المنصرم، 1423 عائلة حظيت بسكنات لائقة بدائرة وادي تليلات.

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وهران: ترحيل أزيد من 880 عائلة من الحي الفوضوي لرأس العين إلى سكنات لائقة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 24 أفريل 2024 12:58     الفئـة : جهـوي   شارك

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