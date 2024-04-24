السيد عرقاب يستقبل المديرة التنفيذية للشركة البريطانية هاربور إنرجي -

البنك الوطني الجزائري: أكثر من 12 مليار دج كتمويلات و35 مليار دج ودائع الصيرفة الإسلامية -

بن طالب يستقبل الوفد الموريتاني المشارك في أشغال اللجنة القطاعية المشتركة الموريتانية-الجزائرية -

إحباط محاولات إدخال 78 كيلوغراما من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب خلال أسبوع -

وهران: ترحيل أزيد من 880 عائلة من الحي الفوضوي لرأس العين إلى سكنات لائقة -

فلسطين: ترحيب بقرار حكومتي جامايكا وباربادوس الاعتراف بالدولة الفلسطينية -

السيد عطاف يستقبل رئيس مجلس العموم الكندي -

جلسة علنية غدا الخميس مخصصة لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة -

الجزائر-تونس-ليبيا: التوقيع على اتفاقية انشاء آلية تشاور حول ادارة المياه الجوفية المشتركة -

الجزائر تشارك بأبوجا في الاجتماع الإفريقي رفيع المستوى لمكافحة الإرهاب -

وفد عن غرفة العموم الكندية في زيارة الى الجزائر -

جامايكا تعترف رسميا بالدولة الفلسطينية -

سوناطراك : توقيع بروتوكول تفاهم مع الشركة العمانية أبراج لخدمات الطاقة -

مولودية الجزائر تقلب الطاولة على شباب قسنطينة وتبلغ نهائي كأس الجزائر للمرة العاشرة -

مكافحة الفساد: الحكومة الجزائرية قامت بإصلاحات وطنية كبرى -

فلاحة: السيد شرفة يبحث مع نظيره التونسي فرص تعزيز التعاون -

مباراة اتحاد الجزائر- نهضة بركان : قرار الكاف منتظر اليوم الاربعاء كأقصى تقدير -

الجزائر/تونس: الاتفاق على تنظيم يوم إعلامي حول الصيد البحري لفائدة المستثمرين من البلدين -

فتح صناديق كتب الشيخ العلامة عبد الحميد بن باديس الموقوفة على جامع الجزائر -