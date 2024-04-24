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قسنطينة: عون يدشن مصنعا لقطع غيار السيارات ووحدة لإنتاج البطاريات

  أدرج يـوم : الأربعاء, 24 أفريل 2024 08:32     الفئـة : جهـوي
قسنطينة: عون يدشن مصنعا لقطع غيار السيارات ووحدة لإنتاج البطاريات

قسنطينة - أشرف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، مساء يوم الثلاثاء بقسنطينة على تدشين مصنع لقطع غيار السيارات ووحدة متخصصة في إنتاج البطاريات تم إنجازهما في إطار الاستثمار الخاص ببلدية ابن باديس.

ويتعلق الأمر بمؤسسة " سيرتا أوتوموتيف" لإنتاج قطع غيار السيارات في إطار شراكة جزائرية – تركية على مستوى المنطقة الصناعية ابن باديس بطاقة إنتاجية تقدر بأزيد من 2 مليون و 500 ألف قطعة غيار سنويا و التي تشغل 180 عاملا و تنتج تشكيلة واسعة من قطع الغيار المصنوعة من المطاط المعدني و المطاط الألمنيوم لتلبية الطلبات المتزايدة في السوق المحلي و التصدير لدول المغرب العربي و إفريقيا، علاوة على وحدة لإنتاج البطاريات توظف 184 عاملا بطاقة إنتاجية تقدر ب 1 مليون بطارية من مختلف الأحجام سنويا، حسب الشروح المقدمة بعين المكان.

وفي تصريح ل/وأج على هامش إشرافه على تدشين وحدة إنتاج البطاريات أوضح السيد عون أن "خوض المستثمرين الخواص بولاية قسنطينة لمجال الاستثمار في القطاع الصناعي مؤشر على دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالولاية" مشيرا إلى أن "برنامج نهضة قطاع صناعة السيارات في الجزائر لن يظل مقتصرا بالتركيب و الصناعة فقط و إنما ضمان توفير قطع غيار السيارات في السوق الجزائري و خير مثال الانطلاق في إنتاج قطع غيار السيارات و البطاريات التي هي نوع من قطع غيار السيارات".

وأبدى الوزير بالمناسبة إعجابه بالديناميكية الاقتصادية التي يشهدها النسيج الصناعي بولاية قسنطينة التي تضم قطبا للصناعة الصيدلانية وشبه الصيدلانية والصناعة الغذائية و الميكانيكية حيث تحصي أزيد من 08 وحدات هامة للصناعة الميكانيكية توظف أزيد من 3.200 عامل إضافة إلى 30 مؤسسة تنشط في مجال المناولة الميكانيكية و التي تشغل أكثر من 900  عامل من شأنها المساهمة في تعزيز مكانة الولاية في هذه الشعبة الصناعية -يضيف السيد عون-.

آخر تعديل على الأربعاء, 24 أفريل 2024 09:19
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قسنطينة: عون يدشن مصنعا لقطع غيار السيارات ووحدة لإنتاج البطاريات
  أدرج يـوم : الأربعاء, 24 أفريل 2024 08:32     الفئـة : جهـوي   شارك

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