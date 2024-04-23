بسكرة: زيارة موجهة لفائدة ممثلي وسائل الإعلام إلى مركز التكوين للقوات الخاصة

بسكرة ـ نظم اليوم الثلاثاء مركز التكوين للقوات الخاصة الشهيد "محمد السعيد بن الشايب" ببسكرة زيارة موجهة لفائدة ممثلي وسائل الإعلام الوطنية وذلك ضمن المخطط الاتصالي للجيش الوطني الشعبي للاطلاع على مهام هذه المؤسسة العسكرية التابعة للناحية العسكرية الرابعة.

ولدى إلقائه كلمة ترحيبية بالمناسبة، أبرز قائد المركز، العقيد ساعد بن خرارة، بأن هذه التظاهرة التي تندرج في إطار تنفيذ المخطط الاتصالي للجيش الوطني الشعبي 2023 ـ 2024 "تجسد انفتاح المؤسسة العسكرية على الجمهور والتقرب من المواطن للاطلاع على مهام هذه المؤسسة، كما تهدف إلى التعريف بدور ومهام ومستوى التكوين في سلاح القوات الخاصة والسعي إلى تدعيم الروابط بين الجيش وشعبه وتمتين رابطة (جيش- أمة)".

ومن جهته، أكد قائد القطاع العسكري ببسكرة ،العقيد رابح لقشيري، في كلمته لدى إشرافه على افتتاح فعاليات هذه التظاهرة نيابة عن اللواء قائد الناحية العسكرية الرابعة أن "هذه الزيارة الموجهة التي تندرج في إطار تقريب المواطن من المؤسسة العسكرية عن طريق وسائل الإعلام الوطنية وتعريفه بسلاح القوات الخاصة ومستوى التكوين و أساليب العمل المتاحة به باعتباره مؤسسة للتدريب وصقل المواهب وتحضير المتربصين للزج بهم في قوام المعركة".

و أضاف في هذا السياق قائلا :"كما يمثل فتح أبواب المؤسسة أداة للتعرف على المهام التي يضطلع بها الجيش الوطني الشعبي عموما والقوات الخاصة على وجه الخصوص باعتبارها جزءا لا يتجزأ من منظومة الدفاع الوطني".

واطلع ضيوف المؤسسة من الاعلاميين ضمن برنامج الزيارة على مراحل إنشاء هذه المؤسسة وتطورها وتلقوا شروحات حول أنماط تكوين وتدريب أفراد وحدات القوات الخاصة عبر ورشات قاعات التدريس في اختصاصات الإشارة والهندسة والتدريب المظلي والقتال و استعمال الأسلحة وكيفية التعايش في كل الظروف الطبيعية والمناخية.

كما عاين الإعلاميون المنشآت البيداغوجية والتعليمية التي تم تسخيرها للمتربصين العسكريين خاصة الوسائل المتعلقة بالتمرين الأرضي وتقنيات القفز من مختلف الارتفاعات وكذا التكفل الصحي والنفسي بالمتربصين خلال مرحلة التكوين و وسائل الترفيه والتسلية إلى جانب الهياكل التعليمية كحجرات التدريس وميدان الرمي بمختلف الأسلحة والوسائل التكنولوجية التي يحتاجها فرد القوات الخاصة في تنفيذ مهمته بنجاح.

وفي ختام هذه الزيارة, تابع الإعلاميون تمارين بيانية تكتيكية لفصيلة من أفراد القوات الخاصة في كيفية استعمال الأسلحة وعرض في القتال المتلاحم يبرز القدرات القتالية على الهجوم والدفاع استخدمت فيه كل التقنيات العسكرية والمهارات البدنية وكذا تمرين بياني للاقتحام والقضاء على قوة معادية تم تنفيذه من طرف طلبة متربصين في هذا المركز.