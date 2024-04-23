المسيلة: زيارة موجهة لفائدة وسائل الإعلام إلى المركز 551 للتدريب المتخصص في النقل

وفي كلمة له بالمناسبة، أبرز قائد المركز، العقيد عبد الحميد فاسخ, أن هذه التظاهرة تندرج في الأساس "في إطار تجسيد مخطط الاتصال للجيش الوطني الشعبي لسنة 2023-2024، الهادف إلى تعزيز رابطة (جيش ـ أمة)، وكذا مد جسور الاتصال والتواصل بين المؤسسة العسكرية ووسائل الإعلام".
وأبرز في ذات الكلمة "دور سلاح النقل في منظومة الدفاع الوطني"، كما نوه بالعلاقة الخاصة التي تجمع المؤسسة العسكرية بوسائل الإعلام الوطنية التي تمثل ـ حسبه ـ "همزة وصل لتمرير المضامين الإعلامية الهادفة لتحقيق المصالح العليا للأمة وتثمين المكتسبات الوطنية".
كما أكد أن هذه التظاهرة الإعلامية تشكل "فرصة للوفد الإعلامي للاطلاع عن قرب على وسائل التدريب والمحاكاة الحديثة الخاصة بالسياقة إلى جانب المرافق البيداغوجية والوسائط التعليمية إضافة إلى الفضاءات الرياضية التي يزخر بها هذا الصرح التكويني المتميز الذي يسهر على ضمان تكوين عالي المستوى في مجال سياقة مختلف أنواع العربات والتدريب على القتال وذلك بهدف إبراز دور التدريب والتعليم العسكري بشقيه النظري والتطبيقي الموجه لمنتسبي سلاح النقل".
من جانبه قدم رئيس مكتب الإعلام والاتصال بذات المركز، النقيب كمال عبد الكريم بن سليمان، عرضا عرف من خلاله بنشأة سلاح النقل، مهام مركز التدريب والتخصصات التي يضمنها في تكوين السواق العسكريين، ليبث بعدها شريط فيديو خاص ب "حفل تخرج الدفعات لسنة 2023".
وقام الوفد الإعلامي، رفقة قيادة المركز بزيارة مختلف الهياكل البيداغوجية والوسائل التعليمية التي يحوز عليها هذا الصرح الهام، إلى جانب حضور تمارين استعراضية ورياضية نفذها مجموعة من الطلبة.