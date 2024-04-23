الأغواط : أبواب مفتوحة على مركز التدريب للدفاع المضاد للطائرات

ولدى إشرافه على افتتاح هذه التظاهرة الإعلامية نيابة عن قائد الناحية العسكرية الرابعة أوضح قائد المدرسة التطبيقية للدفاع المضاد للطائرات العميد يوسف الدايس أن هذا الحدث الإعلامي الذي يندرج ضمن مخطط الإتصال لقيادة القوات البرية لسنة 2023/ 2024 يهدف إلى تعريف الجمهور بمهام هذه المؤسسة التكوينية العسكرية والإطلاع على نشاطات الطلبة من خلال التكوين النظري والتطبيقي.
وأكد العميد يوسف الدايس أنه يتوخى من استغلال كافة الإمكانيات البيداغوجية المتوفرة وانتهاج الأساليب العصرية في التكوين واستعمال التكنولوجيات الحديثة للرفع من مستوى التكوين والتدريب للأفراد.
كما ترمي هذه التظاهرة الإعلامية التي تتواصل على مدار ثلاثة أيام توطيد الرابطة جيش-أمة, من خلال تمكين الجمهور من التعرف عن قرب على الإمكانيات البشرية والمادية التي يوفرها المركز وإطلاعهم على الشروط الواجب توفرها للإنخراط في صفوفه، كما أضاف ذات الضابط السامي .
ويضمن مركز التدريب المضاد للطائرات "الشهيد أحمد تاوتي" بالأغواط التابع لقيادة القوات البرية بالجيش الوطني الشعبي مؤسسة تكوينية تضمن تكوينا في مختلف تخصصات سلاح الدفاع المضاد للطائرات لفائدة الطلبة الرتباء والطلبة الجنود المتعاقدين والخدمة الوطنية ومتربصي الشهادة العسكرية المهنية درجة أولى, حسب الشروحات المقدمة لممثلي وسائل الإعلام الوطنية.