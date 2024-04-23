Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الأغواط : أبواب مفتوحة على مركز التدريب للدفاع المضاد للطائرات

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 أفريل 2024 17:58     الفئـة : جهـوي

الأغواط - إنطلقت اليوم الثلاثاء أبواب مفتوحة على مركز التدريب للدفاع المضاد للطائرات "الشهيد أحمد تاوتي" بالأغواط بالناحية العسكرية الرابعة (ن-ع4 ورقلة) والتي تشهد توافدا واسعا للجمهور سيما من فئة الشباب.

ولدى إشرافه على افتتاح هذه التظاهرة الإعلامية نيابة عن قائد الناحية العسكرية الرابعة أوضح قائد المدرسة التطبيقية للدفاع المضاد للطائرات العميد يوسف الدايس أن هذا الحدث الإعلامي الذي يندرج ضمن مخطط الإتصال لقيادة القوات البرية لسنة 2023/ 2024 يهدف إلى تعريف الجمهور بمهام هذه المؤسسة التكوينية العسكرية والإطلاع على نشاطات الطلبة من خلال التكوين النظري والتطبيقي.

وأكد العميد يوسف الدايس أنه يتوخى من استغلال كافة الإمكانيات البيداغوجية المتوفرة وانتهاج الأساليب العصرية في التكوين واستعمال التكنولوجيات الحديثة للرفع من مستوى التكوين والتدريب للأفراد.

كما ترمي هذه التظاهرة الإعلامية التي تتواصل على مدار ثلاثة أيام توطيد الرابطة جيش-أمة, من خلال تمكين الجمهور من التعرف عن قرب على الإمكانيات البشرية والمادية التي يوفرها المركز وإطلاعهم على الشروط الواجب توفرها للإنخراط في صفوفه، كما أضاف ذات الضابط السامي .

ويضمن مركز التدريب المضاد للطائرات "الشهيد أحمد تاوتي" بالأغواط التابع لقيادة القوات البرية بالجيش الوطني الشعبي مؤسسة تكوينية تضمن تكوينا في مختلف تخصصات سلاح الدفاع المضاد للطائرات لفائدة الطلبة الرتباء والطلبة الجنود المتعاقدين والخدمة الوطنية ومتربصي الشهادة العسكرية المهنية درجة أولى, حسب الشروحات المقدمة لممثلي وسائل الإعلام الوطنية.

كلـمات مفتـاحيــة :
الأغواط : أبواب مفتوحة على مركز التدريب للدفاع المضاد للطائرات
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 أفريل 2024 17:58     الفئـة : جهـوي   شارك

آخـر الأخبــار

24.04.23

نيابة الجمهورية: فتح تحقيق في حادثة انهيار سقف قسم بمدرسة ابتدائية بوهران

24.04.23

المغرب : قلق الأسر مستمر من ارتفاع الأسعار وسط مؤشرات بتأزم أوضاعها المعيشية

24.04.23

موظفو الضرائب مطالبون بتعزيز وجودهم في الميدان لمكافحة التهرب الضريبي

24.04.23

البنك الوطني الجزائري: رقم الأعمال يرتفع بأكثر من 27 بالمائة في 2023

24.04.23

بسكرة: زيارة موجهة لفائدة ممثلي وسائل الإعلام إلى مركز التكوين للقوات الخاصة

24.04.23

بورصة الجزائر: إدراج القرض الشعبي الجزائري ضاعف القيمة السوقية بسبع مرات

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

24.04.22

الاجتماع التشاوري الأول بين قادة الجزائر وتونس وليبيا: ضرورة توحيد المواقف وتكثيف التشاور…

24.04.22

مسابقة "جائزة افريقيا سيبسا اينوف": انطلاق فعاليات الطبعة الرابعة السبت المقبل

24.04.22

اختتام أشغال الاجتماع التشاوري الأول بين قادة الجزائر وتونس وليبيا

24.04.22

ضرورة توفر وسائل إعلام قوية لرفع التحديات التي تواجهها الجزائر

24.04.22

البنوك والمؤسسات المالية تتجه لتعميم الدفع الآني والدفع المؤجل

24.04.22

رئيس الجمهورية يجري بتونس محادثات ثنائية مع نظيره التونسي