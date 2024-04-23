الإحصاء للعام للفلاحة : تحضيرات حثيثة بولايات جنوب الوطن

ورقلة - تجري بولايات جنوب الوطن تحضيرات حثيثة تحسبا لانطلاق الإحصاء الوطني العام للفلاحة, في التاسع عشر مايو القادم , حسبما أفادت به, اليوم الثلاثاء, مديريات المصالح الفلاحية.

وفي هذا الصدد فقد شكلت بولاية ورقلة لجنة ولائية تضم كل الفاعلين والهيئات الإدارية ذات الصلة بالقطاع الفلاحي, إضافة إلى تقسيم الولاية إلى 125 منطقة فلاحية, وضبط قائمة تضم 125 عون إحصاء, حيث سيغطي نشاط كل منهم ما بين 200 إلى 250 مستثمرة فلاحية, كما صرحت لـوأج المكلفة بالاتصال لدى مديرية القطاع, مليكة مشيش.

ويتعلق الأمر أيضا بتسخير 25 عون مراقبة, علاوة على مشرفين وطنيين اثنين تكون مهمتهما المراقبة والملاحظة الدقيقة لمجريات الإحصاء عند انطلاقه, وفق ذات المصدر .

وبولاية توقرت, أطلقت, بالمعهد التكنولوجي المتخصص في الزراعة الواحاتية, دورة تكوينية لفائدة المشرفين الولائيين على عملية الإحصاء العام للفلاحة على مستوى ولايات توقرت وورقلة وإيليزي والوادي وأولاد جلال و إن صالح و ان قزام وجانت والمغير والمنيعة.

ويتلقى المشاركون, خلال أشغال هذه الدورة التكوينية, على مدار ثلاثة أيام معلومات ومفاهيم تقنية حول عملية الإحصاء الفلاحي والمهام المنوطة بهم, مثلما أوضح المنظمون .

وسخر بولاية المغير 93 عونا إداريا للقيام بهذه العملية, و تحديد 76 منطقة تدخل عبر أقاليم سبع بلديات بالولاية, مثلما أوضحت مديرة المصالح الفلاحية, وردية بلعقبي.

أما بولاية أدرار, فقد جرى, وتحسبا لانطلاق هذا الإحصاء الوطني العام للفلاحة, تقسيم الولاية إلى مناطق عملياتية وتحديد خرائط لهذه المناطق, إلى جانب إعداد قوائم الأعوان المكلفين بالإحصاء, من مراقبين ومشرفين وملاحظين, وإعداد مخطط النقل بالتنسيق مع مصالح الولاية, حسبما أشار إليه رئيس مكتب التحقيقات الفلاحية والاقتصادية بمديرية القطاع, ديحماني محمد.

وبولاية المنيعة فقد أسدت السلطات الولائية تعليمات بضرورة تسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة والتنسيق التام بين الأطراف المعنية والتحضير الجيد لكافة الاطارات والإشراف على توجيههم لإنجاح عملية الإحصاء العام للفلاحة, وفق ما أفادت به مصالح الولاية .

ومن جانبها دعت مديرية المصالح الفلاحية المستثمرين والمربين والموالين ومهنيي قطاع الفلاحة إلى ضرورة الانخراط والمشاركة الفعالة, من خلال تقديم كل التسهيلات والمعلومات المطلوبة للأعوان المكلفين بالإحصاء, حيث تم إعداد الخرائط التي ستعمل عليها اللجنة المكلفة بالإحصاء والمكونة من 20 عون إحصاء وأربعة مراقبين, كما جرى توضيحه.

ووجهت السلطات المحلية والقائمون على القطاع الفلاحي على مستوى هذه الولايات الدعوة إلى الفلاحين وأصحاب المستثمرات الفلاحية من أجل تقديم يد العون والمساعدة وتسهيل مهمة أعوان الإحصاء الفلاحي الذين سيجوبون كل المناطق التي ستستهدفها هذه العملية .