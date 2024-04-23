وهران: أبواب مفتوحة على مركز التدريب للمشاة "الشهيد غزيل دحو" بأرزيو

الاحتلال الصهيوني يعتقل أكثر من 8430 فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة منذ 7 أكتوبر الماضي -

موسم الحج 2024: يوم تحسيسي لفائدة البعثة الطبية المرافقة للحجاج -

السيد عطاف يؤكد أن الوضع المأساوي في قطاع غزة سيبقى على رأس أولويات الجزائر في مجلس الأمن -

المجمع الجزائري للغة العربية يعلن عن تأسيس الجائزة الوطنية في علوم اللغة العربية -

السيد طبي يؤكد على أهمية التحكم في الرقمنة لتحسين خدمات قطاع العدالة -

الخطوط الجوية الجزائرية : عرض جديد موجه للعائلات الجزائرية في العطلة الصيفية -

نحو استحداث 4 معاهد تكوينية متخصصة في مجال المناجم -

في اليوم ال200 من العدوان الصهيوني: شهداء وجرحى في قصف على مناطق متفرقة بقطاع غزة -

حج 2024 : استئناف اليوم الثلاثاء عملية حجز التذاكر للحجاج المسافرين مع الديوان الوطني للحج والعمرة -

العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 34 ألفا و183 شهيدا -

العرض الشرفي بالجزائر العاصمة للوثائقي آق ابكدة .. شمس آزجر -

بسكرة: وضع حجر أساس مشروعي إنجاز محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية ومحول كهربائي ببلدية لغروس -

ضرورة تثمين الهياكل القضائية بتقديم خدمات نوعية للمواطنين -

دورة اتحاد شمال افريقيا (أقل من 17سنة): المنتخب الجزائري يتعادل أمام تونس (1-1) -

بوغالي يلتقي بمسقط نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي العماني -

رئيس الجمهورية يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته بتونس في الاجتماع التشاوري -

ضرورة توفر وسائل إعلام قوية لرفع التحديات التي تواجهها الجزائر -

القضاء على إرهابي واسترجاع مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف بمنطقة الثنية الكحلة بولاية المدية -

الاجتماع التشاوري الأول بين قادة الجزائر وتونس وليبيا: ضرورة توحيد المواقف وتكثيف التشاور والتنسيق -