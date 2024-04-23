وهران: أبواب مفتوحة على مركز التدريب للمشاة "الشهيد غزيل دحو" بأرزيو

وأبرز رئيس مكتب العمليات لأركان الناحية العسكرية الثانية, العميد بلعيدي كمال, في كلمة, أعطى خلالها إشارة انطلاق هذه التظاهرة باسم اللواء قائد الناحية العسكرية الثانية, أن "هذه المناسبة الإعلامية الجوارية, المنظمة تنفيذا لمخطط الاتصال للجيش الوطني الشعبي لسنة 2023-2024 والمصادق عليه من طرف السيد الفريق أول رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, تعد تقليدا عسكريا راسخا يندرج في إطار تعزيز وتطوير الرابطة جيش-أمة, من خلال التواصل المباشر والمستمر مع كافة شرائح المجتمع من أجل التعريف بمهام المراكز التكوينية العسكرية والمتمثلة أساسا في تكوين العنصر البشري الكفء في المجالين العسكري والعلمي والبدني, حتى يتسنى له القيام بالمهام المسندة إليه مستقبلا بجدارة واستحقاق".
وأفاد بأن "القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي عملت على توفير منظومة متكاملة للتكوين والتدريب القتالي من خلال ما وفرته من موارد بشرية ومادية, بغرض تكوين رجال أكفاء ذوو إمكانيات قتالية وتقنية عالية بالاعتماد على التقنيات العلمية العالية في التدريب والتي تتماشى وتطور سلاح المشاة".
من جهته, أوضح قائد المركز, العقيد سني عبد القادر, أن "الهدف من تنظيم مثل هذه التظاهرة, هو إطلاع المواطنين على مستوى التقدم والتطور والكفاءة التي وصل إليها أفراد الجيش الوطني الشعبي وسلاح المشاة, بصفة خاصة, سواء كان ذلك فيما يخص تكوين الموارد البشرية المتشبعة بالروح الوطنية والقادرة على التحكم والتعامل مع مختلف الأسلحة والأنظمة القتالية".
وشهدت هذه التظاهرة, التي تدوم يومين, حضور جمع كبير من المواطنين خاصة الشباب الذين تابعوا استعراضات قتالية, شارك فيها منتسبون من المركز الذي يشرف على تدريب عسكريين متعاقدين واحتياطيين.
ونظمت بالمناسبة زيارة لمعرض لمختلف الورشات الموجودة بالمركز, على غرار تلك التي تخص الهندسة والصحة والأسلحة, فضلا عن عرض شريط فيديو تعريفي بذات المرفق, قبل زيارة المتحف الذي يبرز تاريخ المركز وسلاح المشاة بالجزائر.
وتتمثل المهام الرئيسية لمركز التدريب للمشاة "غزيل دحو" لأرزيو في تكوين الطلبة في مختلف الاختصاصات, لضباط الصف الخدمة الوطنية وجنود الخدمة الوطنية والرتباء المتعاقدين.