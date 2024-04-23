Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

سطيف: انطلاق الأبواب المفتوحة على مدرسة التخصص في الحوامات بعين آرنات

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 أفريل 2024 14:50     الفئـة : جهـوي

سطيف- افتتحت, اليوم الثلاثاء بمدرسة التخصص في الحوامات الشهيد بالة توهامي بعين آرنات (شمال سطيف), فعاليات الأبواب المفتوحة حول المدرسة لفائدة الجمهور بحضور السلطات المدنية والعسكرية.

وأشرف على افتتاح هذه التظاهرة, التي ستدوم 3 أيام, قائد الجو بالناحية العسكرية الخامسة, اللواء صالح شقلال باسم اللواء قائد القوات الجوية والذي أكد أن هذه الأبواب المفتوحة "تندرج ضمن مخطط الاتصال لوزارة الدفاع الوطني, وتهدف إلى تعزيز رابطة جيش-أمة", موضحا أن التظاهرة "ستسمح للمواطنين بأخذ فكرة حول القوات الجوية والتعرف عن كثب على تاريخها ومهامها ومكوناتها وتجهيزاتها والاطلاع على مختلف أنواع الطائرات التي تحوز عليها, منها القتالية وتلك المخصصة للإسناد والتدريب الموزعة على وحدات ومدارس القوات الجوية على مستوى التراب الوطني".

وذكر بأن الأبواب المفتوحة حول المدرسة "ستمكن أيضا فئة الشباب, ذكورا وإناثا, الراغبين في الالتحاق بصفوف الجيش الوطني الشعبي, بصفة عامة والقوات الجوية بصفة خاصة, من التعرف على كيفيات التجنيد ومختلف التخصصات المتاحة على مستوى المؤسسات التكوينية والتعريف بالمسار المهني للمجندين", مبرزا بالمناسبة بأن "نهاية السنة الدراسية الجارية ستعرف تخرج أول دفعة للطيارين الإناث في مختلف تخصصات الطيران والمطاردة والنقل والحوامات, بعد انقطاع دام لسنوات عديدة".

من جهته, أفاد قائد مدرسة التخصص في الحوامات بعين آرنات, العميد محمد علي دريد, بأن التظاهرة تعد فرصة تسمح للزوار بأخذ صورة حقيقية, ومن الميدان, على التطور الذي بلغه الجيش الوطني الشعبي عامة والقوات الجوية, خاصة من خلال مختلف الطائرات المعروضة على مستوى المدرسة والاطلاع على المستوى العالي لإطارات القوات الجوية من طيارين وتقنيين .

وعرف اليوم الأول من هذه الأبواب المفتوحة إقبالا لافتا للزوار من بينهم تلاميذ مدارس وطلبة أشبال الأمة الذين اطلعوا على وجه الخصوص على الطائرات المعروضة المتخصصة في المناورة وكذا القتالية وغيرها, على غرار حوامة النقل الثقيل مي-26 وهي أكبر حوامة في العالم بسرعة قصوى تصل إلى 275 كلم, مخصصة لنقل الأفراد والعتاد والإخلاء الصحي وإخماد الحرائق والتزود بالوقود وغيرها.

وترتكز مهام مدرسة التخصص في الحوامات بعين آرنات التي أنشأت سنة 1987 على التكوين الأساسي لطياري الحوامات والتحضير القتالي للأطقم والمدربين وتكوين المدربين على الحوامات, وكذا ضمان التكوين المستمر للأفراد وغيرها.

كلـمات مفتـاحيــة :
سطيف: انطلاق الأبواب المفتوحة على مدرسة التخصص في الحوامات بعين آرنات
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 أفريل 2024 14:50     الفئـة : جهـوي   شارك

آخـر الأخبــار

24.04.23

المغرب : استمرار الاحتقان بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان

24.04.23

السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تلتقي غدا الأربعاء ممثلي وزارتي الصحة…

24.04.23

الإحصاء للعام للفلاحة : تحضيرات حثيثة بولايات جنوب الوطن

24.04.23

المغرب : رفع عقوبة الناشط الحقوقي رضا الطاوجني إلى أربع سنوات حبسا نافذا

24.04.23

اسبانيا : البرلمان الجهوي لمقاطعة كانتبريا ينظم معرضا للصور للتعريف بنضال المرأة الصحراوية

24.04.23

بوغالي يلتقي بمسقط وزيري النقل والطاقة لسلطنة عمان

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

24.04.22

مسابقة "جائزة افريقيا سيبسا اينوف": انطلاق فعاليات الطبعة الرابعة السبت المقبل

24.04.22

الاجتماع التشاوري الأول بين قادة الجزائر وتونس وليبيا: ضرورة توحيد المواقف وتكثيف التشاور…

24.04.22

اختتام أشغال الاجتماع التشاوري الأول بين قادة الجزائر وتونس وليبيا

24.04.22

ضرورة توفر وسائل إعلام قوية لرفع التحديات التي تواجهها الجزائر

24.04.22

البنوك والمؤسسات المالية تتجه لتعميم الدفع الآني والدفع المؤجل

24.04.22

رئيس الجمهورية يجري بتونس محادثات ثنائية مع نظيره التونسي