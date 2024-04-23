بسكرة: وضع حجر أساس مشروعي إنجاز محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية ومحول كهربائي ببلدية لغروس

بسكرة - أشرف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، مساء اليوم الاثنين بولاية بسكرة على وضع حجر أساس مشروعي إنجاز محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية ومحول كهربائي 400 /220 كيلوفولط ببلدية لغروس.

وأوضح الوزير الذي كان مرفقا بالرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، مراد عجال و رئيس سلطة ضبط المحروقات، رشيد نديل و الرئيس المدير العام لشركة نفطال، جمال شردود والرئيس المدير العام لمجمع "سوناريم"، محمد صخر حرامي و إطارات بالوزارة في تصريح للصحافة في إطار زياره العمل التي يقوم بها إلى الولاية وتدوم يومين أنه "بإنجاز محطه توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية ستصبح الولاية من أهم منتجي الطاقة الشمسية في الجزائر على اعتبار أنها ستمكن من زيادة القدرات الإنتاجية للطاقة الكهربائية والتقليص من استهلاك الغاز المستعمل في توليد الكهرباء".

وأضاف أنه "سيتم عبر المحول الكهربائي 400 /220 كيلو فولط الذي سيتم إنجازه والذي يعتبر من بين أهم 12 مركزا على مستوى التراب الوطني، نقل كميات من الكهرباء و تحويلها وتوزيعها عبر كافة مدن الولاية و ولاية أولاد جلال" مشيرا إلى أن "بذل هذه المجهودات و تجسيد مختلف الإنجازات ينم عن الحرص على مرافقة النشاط الاستثماري في قطاعي الفلاحة والصناعة اللذين يتطلبان كميات هامة من الكهرباء ".

وحسب الشروح المقدمة للوزير، فإن مشروع إنجاز محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية الذي يتربع على مساحة 400 هكتار وحددت آجاله التعاقدية ب 16 شهرا ، يتضمن إعداد الدراسة والقيام بأشغال الهندسة المدنية والنقل والتجميع والتدريب والتشغيل التجريبي للمحطة وربطها بشبكة نقل الكهرباء وإنجاز 23 حقلا فرعيا كهرو-ضوئيا وما يقارب ال 380 ألف لوح شمسي و23 محولا.

فيما يتضمن مشروع المحول الكهربائي الذي يتربع على مساحة 15 هكتارا بمنطقة الرحايات ببلدية لغروس إنجاز طابق عالي التوتر 400 كيلوفولط وطابق متوسط التوتر 220 كيلوفولط فيما حددت آجال إنجازه ب 20 شهرا وفقا لذات الشروح.

وسيواصل السيد عرقاب زيارته لولاية بسكرة يوم غد الثلاثاء من خلال الإشراف على وضع حيز الخدمة لشبكة الكهرباء الفلاحية بمنطقة المخراف ببلدية ليشانة قبل معاينة مركب الملح ببلدية لوطاية التابع للمؤسسة الوطنية للأملاح وكذا زيارة مركز التكوين التابع لمجمع "سوناريم" بذات البلدية و وضع حيز الخدمة لمحجرة الحصى والرمل بمنطقة عرقوب الطارف التابعة لبلدية جمورة على وجه الخصوص.