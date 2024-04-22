وهران : توقف خدمة الترامواي بسبب سقوط سلك نقل الكهرباء

وهران - تسبب حادث سقوط سلك نقل الكهرباء الخاص بقاطرات ترامواي وهران, اليوم الاثنين, في توقف خدمة هذه الوسيلة للنقل بين محطتي السانيا (نهاية الخط) و ثانوية النخيل (وهران), حسبما استفيد من شركة استغلال وتسيير الترامواي "سيترام".

وأوضح مسؤول الإعلام والاتصال, منصور بن هندة ل(وأج) أن الحادث تسببت فيه شاحنة, صباح اليوم, على مستوى محور الدوران ب السانيا, مما أدى إلى سقوط سلك نقل الكهرباء الخاص بالقاطرات.

وقد توقفت الخدمة لهذه الوسيلة للنقل إثر ذلك في ثماني محطات, انطلاقا من محطتي السانيا (نهاية الخط) وثانوية النخيل, يضيف نفس المصدر, لافتا إلى أن مصالح الصيانة التابعة لشركة "سيترام" تدخلت فور وقوع الحادث والأشغال جارية وتستغرق ما بين 3 أو 4 أيام على أقصى تقدير.

وبهدف ضمان استمرارية الخدمة, تضع الشركة حافلتين تتسع ل 100 مقعد لكل واحدة لنقل المسافرين بين المحطات المعنية, وفق السيد بن هندة.