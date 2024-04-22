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النعامة: بعثة استعلامية من المجلس الشعبي الوطني للوقوف على وضعية قطاع النقل والبريد والمواصلات

  أدرج يـوم : الإثنين, 22 أفريل 2024 11:46     الفئـة : جهـوي
النعامة: بعثة استعلامية من المجلس الشعبي الوطني للوقوف على وضعية قطاع النقل والبريد والمواصلات

النعامة - تقوم بعثة استعلامية مؤقتة للجنة النقل والمواصلات والإتصالات السلكية واللاسلكية للمجلس الشعبي الوطني بزيارة إلى ولاية النعامة، حسبما علم اليوم الإثنين من خلية الاتصال للولاية.

وتقوم هذه البعثة التي يقودها رئيس اللجنة، كمال لعويسات و تواصل زيارتها منذ مساء أمس الأحد و اليوم الإثنين بالوقوف على وضعية تسيير عدد من الهياكل والإطلاع على الخدمات التي تقدمها للمواطنين عبر مختلف بلديات الولاية على غرار محطات النقل البري للمسافرين و مركز صيانة القطارات ومطار "الشيخ بوعمامة" بمشرية و مراكز إيداع و توزيع البريد ووكالات متعاملي الهاتف النقل كما أوضح نفس المصدر.

وأكد رئيس اللجنة كمال لعويسات في لقاء أشرف عليه والي النعامة لوناس بوزقزة مساء أمس الأحد بقاعة الإجتماعات بمقر الولاية أن "الهدف من هذه البعثة هو الاطلاع على وضعية قطاعي النقل و البريد و المواصلات و الاتصالات السلكية و اللاسلكية و تفقد المشاريع المنجزة و النقائص المسجلة ذات الصلة بها".

وأضاف أن "البرامج التي خصصتها الدولة و الميزانيات المعتبرة الموجهة لهذه القطاعات سمحت بتجسيد هياكل ومنشآت كبرى ونوعية تقدم خدمات راقية للمواطن وهو ما نلمسه في تعميم وتطوير شبكة الطرقات والنقل بالسكك الحديدية والنقل الجوي وخدمات الاتصال وشبكة الأنترنيت والنقلة النوعية التي تعرفها هذه المجالات بالخصوص على مستوى مناطق الهضاب العليا والجنوب الكبير في إطار تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة".

وقد عرف هذا اللقاء الذي حضره منتخبون بالمجلس الشعبي الولائي وممثلو الحركة الجمعوية و فعاليات المجتمع المدني بالولاية تقديم عرضين حول واقع وآفاق قطاعي النقل و البريد و الإتصالات و المواصلات السلكية و اللاسلكية بولاية النعامة.

وشهد أيضا تقديم عدد من الإنشغالات التي يطرحها سكان الولاية من بينها ضرورة فتح خطوط داخلية لرحلات جوية من و إلى مطار" الشيخ بوعمامة " بمشرية وفتح خطوط لقطار الضواحي وتدعيم حافلات مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري وإيجاد حلول ناجعة لتراكم الرمال على خط السكة الحديدية و شبكة الطرقات بالولاية مثلما أشار ذات المصدر.

 

كلـمات مفتـاحيــة :
النعامة: بعثة استعلامية من المجلس الشعبي الوطني للوقوف على وضعية قطاع النقل والبريد والمواصلات
  أدرج يـوم : الإثنين, 22 أفريل 2024 11:46     الفئـة : جهـوي   شارك

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