الوادي : إقبال للجمهور على الأيام الإعلامية حول الحرس الجمهوري

الوادي - تشهد الأيام الإعلامية حول الحرس الجمهوري التي افتتحت اليوم الأحد بولاية الوادي إقبالا للجمهور سيما من قبل الشباب الذين يطلعون على مهام هذا السلاح بالجيش الوطني الشعبي .

و تندرج هذه التظاهرة الإعلامية في إطار تجسيد مخطط الإتصال لسنة (2023-2024) الذي صادقت عليه قيادة الجيش الوطني الشعبي والرامي إلى التعريف بجهاز الحرس الجمهوري و الإطلاع على مختلف مهامه ، كما أوضح المقدم حشود رشدي في كلمة ألقاها في افتتاح هذه الأيام الإعلامية نيابة عن قائد الحرس الجمهوري وباسم قائد الناحية العسكرية الرابعة (ن-ع4-ورقلة) .

وأبرز في هذا الصدد بأن هذه الأيام الإعلامية ترمي أساسا إلى تعزيز الرابطة "جيش- أمة" ، والحفاظ على الصورة المشرفة للجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني من خلال إبراز إنجازات الحرس الجمهوري .

وتعتبر هذه التظاهرة الإعلامية فرصة سانحة للشباب من طلبة جامعيين وغيرهم الراغبين في الالتحاق بصفوف الجيش الوطني الشعبي والتعرف عن قرب من خلال الأنشطة المنظمة على الحرس الجمهوري وتخصصاته المختلفة من بينها الفرقة الموسيقية وفرقة الخيالة والتشريفات وهي كلها أنشطة تم عرضها على الجمهور الزائر ، كما أضاف ذات الضابط السامي .

تجدر الإشارة إلى أن الأيام الإعلامية حول الحرس الجمهوري تحتضنها قاعة العروض بدار الثقافة محمد الأمين العمودي بعاصمة الولاية على مدار أربعة أيام كاملة .