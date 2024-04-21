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سطيف: افتتاح أيام إعلامية حول مركز التدريب للمشاة الشهيد أحمد قدوج بعين آرنات

  أدرج يـوم : الأحد, 21 أفريل 2024 15:08     الفئـة : جهـوي

سطيف - افتتحت, اليوم الأحد بمركز الإعلام الإقليمي للجيش الوطني الشعبي "الشهيد بورقبة العيفة " بسطيف, فعاليات أيام إعلامية حول مركز التدريب للمشاة الشهيد أحمد قدوج بعين آرنات (شمال سطيف), لفائدة الجمهور بحضور السلطات المدنية والعسكرية.

وأكد قائد القطاع العسكري بسطيف, العقيد رفيق غواص نيابة عن اللواء قائد الناحية العسكرية الخامسة, خلال إشرافه على افتتاح هذه التظاهرة التي ستتواصل على مدار 3 أيام أن هذه "الأيام الإعلامية هي فرصة من شأنها تعزيز العلاقات وتجسيد مبدأ تقريب المواطن من مؤسسته العسكرية وتوطيد رابطة (جيش-أمة)".

وأوضح أن هذه التظاهرة "ستتيح للجمهور فرصة التعرف على مختلف المهام المنوطة بالمركز والوسائل البيداغوجية المعتمدة من أجل تكوين فرد عسكري في أتم الجاهزية القتالية, بالإضافة إلى إبراز التطور الحاصل على مستوى مركز التدريب للمشاة "الشهيد أحمد قدوج" بعين آرنات ورقي سلاح المشاة وتعزيزه لمكانته ضمن المنظومة التكوينية للجيش الوطني الشعبي".

وتم بالمناسبة عرض شريط فيديو حول هذه المنشأة العسكرية التابعة لقيادة القوات البرية والتي تعتبر إحدى الإنجازات الهامة في إطار النهج العسكري الجديد الذي شكله الجيش الوطني الشعبي, وفق هيكلة جديدة تتماشى والمهام المسندة إليه في ضوء تطلعاته المستقبلية, وهي عبارة عن هيكل تدريبي يساير باستمرار التطور التقني والعسكري ويمنح للطلبة فرص متعددة تلائم استعداداتهم وقدراتهم.

وتتمثل مهام المركز في تكوين طلبة رتباء وتجنيد وتكوين طلبة رتباء متعاقدين وطلبة جنود متعاقدين, فضلا عن تجنيد وتدريب طلبة ضباط صف وطلبة رتباء وجنود الخدمة الوطنية. مثلما أشير إليه.

وقد مكنت المناسبة الجمهور من الاطلاع على دور مركز التدريب للمشاة في تكوين رجال أشداء في سلاح المشاة, من خلال مرورهم بمختلف الورشات المفتوحة, حيث تلقوا شروحات من طرف إطارات المركز حول مختلف وسائل التدريب, كما سمحت لفئة الشباب, على وجه الخصوص, من معرفة شروط التجنيد ومسار التكوين بهذا المركز.

وثمن العديد منهم لاسيما الشباب, فور افتتاح التظاهرة, مبادرة تنظيم هذه الأيام الإعلامية التي تفسح المجال ـ حسبهم ـ للتعريف بمختلف وسائل التدريب والاطلاع على كيفيات وشروط الالتحاق بصفوف الجيش الوطني الشعبي عامة وسلاح المشاة على وجه الخصوص.

كلـمات مفتـاحيــة :
سطيف: افتتاح أيام إعلامية حول مركز التدريب للمشاة الشهيد أحمد قدوج بعين آرنات
  أدرج يـوم : الأحد, 21 أفريل 2024 15:08     الفئـة : جهـوي   شارك

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