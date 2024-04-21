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الطارف: توقع إنتاج أكثر من 13 ألف قنطار من الفلين خلال الموسم 2023-2024

  أدرج يـوم : الأحد, 21 أفريل 2024 11:19     الفئـة : جهـوي

الطارف - يتوقع أن تحقق ولاية الطارف إنتاجا من الفلين بأكثر من 13 ألف قنطار وذلك على مساحة ب 3.150 هكتارا برسم موسم 2023-2024، حسب ما علم اليوم الأحد من محافظة الغابات.

و أفادت سميحة بن طراد، رئيسة مكتب الأصناف المحمية و الصيد البري و نشاطات الصيد بمحافظة الغابات ل(وأج) بأنه يتوقع مع نهاية موسم الجني الذي ينطلق منتصف شهر مايو و يستمر إلى غاية سبتمبر من كل سنة تحقيق إنتاج يقدر ب 13 ألف و 200 قنطار من الفلين البلوطي بمعدل 12 قنطار في الهكتار الواحد.

و أضافت المتحدثة بأن عملية جني الفلين لهذا الموسم قد تم إسنادها إلى مؤسسة الهندسة الريفية (مشروع القالة) التي ستتكفل بعدة مناطق على غرار بوحجار و القالة و بوقوس و السوارخ و العيون و الذرعان وبوثلجة، هذه الأخيرة التي تعد "رائدة" في إنتاج هذا النوع من الثروة الغابية.

و حسب ذات المصدر، فإن حملة الجني لهذا الموسم ستمكن من استحداث ما يقارب 300 منصب عمل موسمي طيلة فترة الجني لفائدة البطالين القاطنين بهذه المناطق الجبلية والحدودية التي تنتشر بها غابات الفلين بكثافة فيما سيبلغ التحصيل المالي المرتقب من بيع الفلين أكثر من 100 مليون دج.

كما كشفت السيدة بن طراد عن برنامج سنوي لتوسيع وتجديد مساحات الفلين وإعادة تشجير المساحات التي طالتها الحرائق بغرس أشجار الفلين على مئات الهكتارات سنويا، بالإضافة إلى تشديد الرقابة الميدانية للحد من ظاهرة نهب وسرقة وتهريب الفلين و ملاحقة المخالفين في الميدان.

للإشارة، تغطي أشجار الفلين البلوطي بولاية الطارف 80 ألف هكتار منها 3500 هكتار منتجة من مجموع المساحة الغابية للولاية التي تفوق 199 ألف هكتار ما جعل من الفلين ثروة غابية أساسية بهذه المنطقة الحدودية التي تقع بأقصى شمال شرق البلاد.

كلـمات مفتـاحيــة :
الطارف: توقع إنتاج أكثر من 13 ألف قنطار من الفلين خلال الموسم 2023-2024
  أدرج يـوم : الأحد, 21 أفريل 2024 11:19     الفئـة : جهـوي   شارك

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