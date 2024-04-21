وجاء في ذات المنشور "المقتضب" بأن "الطريق الوطني رقم 43 مغلق بمنطقة بولخمايس بالمخرج الغربي لبلدية زيامة منصورية بسبب انهيار للطريق ما يتطلب أخذ الحيطة والحذر".
جيجل: غلق الطريق الوطني رقم 43 بزيامة منصورية جراء انزلاق أرضي
أدرج يـوم : الأحد, 21 أفريل 2024 08:47 الفئـة : جهـوي
جيجل - تم غلق الطريق الوطني رقم 43 في جزئه الرابط بين ولايتي جيجل وبجاية وتحديدا بمنطقة "بولخمايس" ببلدية زيامة منصورية على إثر انهيار "شبه كلي" نجم عن انزلاق أرضي وقع مساء يوم السبت مما تسبب في توقف حركة المرور، حسب ما جاء في منشور على الصفحة الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي لمصالح لحماية المدنية .
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