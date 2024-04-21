جيجل: غلق الطريق الوطني رقم 43 بزيامة منصورية جراء انزلاق أرضي -

نحو تخصيص 35 حافلة جديدة لفائدة مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري بأدرار -

كأس إفريقيا لكرة اليد: شباب ميلة يعود من بعيد أمام ريد ستار ويتأهل إلى الدور الرئيسي -

محطات تحلية مياه البحر: الانتهاء من أشغال ربط محطتي فوكة 2 و رأس جنات قبل نهاية 2024 -

عرض فيلم وثائقي حول قائد المقاومة الشعبية والمجاهد إبراهيم آق ابكدة بعد غد الإثنين -

التوقيع على الصفقة المتعلقة بمشروع انجاز المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية -

وزارة الثقافة والفنون تقيم حفل استقبال على شرف الفنانين بالجزائر العاصمة -

كأس العالم للجمباز: ميدالية ذهبية للجزائرية كيليا نمور في الحركات الأرضية -

الموافقة على اعتماد سفير الجزائر الجديد لدى جمهورية قبرص -

حزب العمال يقرر المشاركة في رئاسيات 7 سبتمبر المقبل -

الرئيس عباس: الفيتو الامريكي بمجلس الامن تحدي لإرادة المجتمع الدولي -

كأس العالم للجمباز: الجزائرية كيليا نمور تنال الميدالية الفضية في عارضة التوازن -

استحداث مراكز مرجعية لحماية الطفولة والأمومة على مستوى كل ولاية -

أولوية تسيير الشواطئ ستمنح للمهنيين خلال موسم الاصطياف القادم -

الهلال الأحمر الجزائري يحضر برنامج مكثف تحسبا لموسم الاصطياف والدخول الاجتماعي المقبل -

البرلمان العربي: جلسة عامة لبحث العدوان الصهيوني المتواصل على الشعب الفلسطيني -

البنك الدولي/صندوق النقد الدولي: السيد فايد يشارك بواشنطن في اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية -

التجمع الوطني الديمقراطي منفتح على كل مسعى يفضي إلى تكتل أو إجماع يتعلق بالرئاسيات المقبلة -

مهرجان الجزائر للرياضات: خمسة مواقع لاستقبال حوالي مليون زائر خلال ثلاثة أيام -