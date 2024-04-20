محطات تحلية مياه البحر: الانتهاء من أشغال ربط محطتي "فوكة 2" و"رأس جنات" قبل نهاية 2024

بومرداس- أوضح وزير الري، طه دربال، اليوم السبت بولاية بومرداس، أنه من المقرر الانتهاء من ربط محطتي تحلية مياه البحر "فوكة 2" (ولاية تيبازة) و"رأس جنات" (بومرداس) بشبكة الماء الشروب قبل نهاية عام 2024.

فخلال زيارة تفقدية لأشغال ربط محطتي تحلية مياه البحر "فوكة 2" و"رأس جنات"، أشاد الوزير بمستوى تقدم المشروعين اللذين تم إنجازهما بسواعد وكفاءات جزائرية، موجها تعليمات للمسؤولين عن الأشغال تقضي بضرورة الحفاظ على وتيرة العمل "بهدف الانتهاء من أشغال ربط المحطتين بالشبكة حتى "يتسنى للمواطن الحصول على المياه الصالحة للشرب مع نهاية عام 2024" عبر هاتين المحطتين.

وشرع الوزير في الزيارة التي جرت رفقة والي تيبازة، أبو بكر صديق بوستة، والوالي المنتدب لسيدي عبد الله، جمال عبد المومن بن حدو، بتفقد مشروع مركب "الساحل" بمدينة سيدي عبد الله (العاصمة)، مكون من خزانين، حيث دعا مختلف المؤسسات المسؤولة عن المشروع إلى العمل من أجل "أفضل استغلال" للموارد المائية التي ستكون متاحة خلال دخول المحطة حيز الخدمة، وهذا من خلال إنجاز البنى التحتية بالمعايير المعمول بها.

وستسمح هذه البنى المربوطة بمحطة تحلية مياه البحر (300 ألف متر مكعب في اليوم)، بالتخلص من اشكالية التزويد بالمياه الصالحة للشرب في ولايات تيبازة والجزائر العاصمة والبليدة، حسب السيد دربال.

ويهدف مشروع ربط محطة تحلية مياه البحر فوكة 2 إلى تعزيز وتأمين التزود بالمياه الصالحة للشرب لفائدة 17 بلدية في غرب العاصمة بطاقة انتاج قدرها 200 ألف م3 في اليوم، إضافة إلى 9 بلديات بشرق ولاية البليدة بمعدل 100 ألف م3 في اليوم.

ويتضمن المشروع مرحلة أولى لربط محطة تحلية مياه البحر بمركب "الساحل" المكون من خزانين، سعة كل واحد منهما 25 ألف م3 عبر أنابيب بطول 2ر12 كلم وبقيمة 5ر6 مليار دينار.

أما المرحلة الثانية، فتتمثل في ربط مركب "الساحل" بولاية البليدة عبر شطر يؤدي إلى بلدية حساينية (شرق البليدة)، ثم شطر ثان يربط بين حساينية ومفتاح (شرق البليدة) بمبلغ إجمالي قدره 10 مليار دج.

من جهة أخرى، قام الوزير، رفقة والي بومرداس، فوزية نعمة، بزيارة تفقدية لمشروع ربط محطة رأس جنات (300 ألف م3 في اليوم)، حيث دعا القائمين على هذا المشروع إلى إجراء كافة الاختبارات اللازمة لهذا النوع من البنية قبل الانتهاء منها في الآجال المحددة.

وأسدى السيد دربال تعليمات بضرورة تعزيز عمليات تكوين الكوادر قبل نهاية الأشغال من أجل التسيير الفعال والمثالي للبنى التحتية الجديدة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع يتضمن انجاز خط نقل المياه من محطة تحلية مياه البحر إلى خزان حمادنة بسعة 50 ألف م3 وبمبلغ 3ر5 مليار دج، وربط محطة المعالجة والتنقية انطلاقا من خزان حمادنة بمبلغ 1ر6 مليار دج، علاوة على ربط الخزان الثاني "الغيشة" بسعة 50 ألف م3 وبقيمة 5ر3 مليار دج.