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رئيس حزب صوت الشعب من وهران: "الجزائر بحاجة إلى كل أبنائها"

  أدرج يـوم : السبت, 20 أفريل 2024 19:48     الفئـة : جهـوي

 وهران - صرح رئيس حزب صوت الشعب, لمين عصماني, اليوم السبت بوهران, أن "الجزائر بحاجة إلى كل أبنائها", مشددا على أن "حاضرها ومستقبلها يصنعه بكل سيادة أبناء الشعب".

وأبرز السيد عصماني, خلال لقاء تنظيمي لإطارات ومناضلي ومنتخبي حزبه, أن "الجزائر بحاجة إلى كل أبنائها وأن حاضر ومستقبل الجزائر يصنعه بكل سيادة أبناء الشعب وعلى الشعب أن يتحمل مسؤوليته التاريخية اتجاه الوطن".

ودعا ذات المتحدث مناضلي تشكيلته السياسية إلى "التعبئة والتجنيد بالمحبة والأخوة والعمل على ترقية العمل السياسي".

كما أكد أنه يتعين على "الكفاءات الوطنية أن تتحمل مسؤوليتها وتنخرط في المشهد السياسي من أجل صون الوطن البلاد".

ولدى تطرقه الى الإنتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر القادم ذكر لمين عصماني أنه سيتم التشاور داخل تشكيلته السياسية وعقد لقاءات عبر الوطن قبل عقد اجتماع للجنة المركزية للحزب التي لها القرار السيد فيما يتعلق بخوض غمار هذه الاستحقاقات.ومن جهة أخرى أشاد ذات المسؤول الحزبي بموقف الجزائر الداعم للقضية الفلسطينية.

كلـمات مفتـاحيــة :
رئيس حزب صوت الشعب من وهران: "الجزائر بحاجة إلى كل أبنائها"
  أدرج يـوم : السبت, 20 أفريل 2024 19:48     الفئـة : جهـوي   شارك

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