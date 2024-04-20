حركة النهضة تدعو الطبقة السياسية الى إنجاح الانتخابات الرئاسية القادمة

الجزائر- دعت حركة النهضة, اليوم السبت, في بيان لها, الطبقة السياسية وكافة الشعب الجزائري الى انجاح الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر القادم, وذلك بهدف الحفاظ على سيادة الدولة واستقرار المؤسسات وكذا من اجل مواصلة التنمية المستدامة.

واوضحت حركة النهضة في بيان توج اجتماع مكتبها الوطني انه " تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية بتنظيم انتخابات رئاسية مسبقة وتجسيدا لقرار مجلس الشورى الوطني القاضي بحضور الحركة في هذا الاستحقاق تعلن الشروع في التحضير الجيد" للاستحقاق الرئاسي وذلك من خلال "تعبئة إطارات ومناضلي" الحركة من أجل "تحقيق المشاركة الفعالة" في هذا الموعد الهام وكذا "إشراك المؤسسات القيادية المحلية في المشاورات حول أفضل الصيغ" لهذه المشاركة.

من جهة أخرى "استحسنت" هذه التشكيلة السياسية الظروف التي ميزت شهر رمضان الأخير خاصة ما تعلق ب"ضبط الأسعار ومحاربة المضاربة وهو سلوك يتطابق مع معاني" الشهر الفضيل، ودعت الحكومة إلى "المزيد من الجهد لتمكين المواطنين من إحياء" شعيرة عيد الأضحى المبارك "في أحسن الظروف".

كما أشادت الحركة -حسب نفس المصدر- ب"جهود" الدبلوماسية الجزائرية و"مرافعتها المتواصلة" على مستوى مجلس الأمن للأمم المتحدة " دعما للحق التاريخي" للشعب الفلسطيني, وأدانت "سياسة الإدارة الأمريكية المنحازة للمحتل الصهيوني واستعمالها للفيتو المعطل لحق العضوية الكاملة" لدولة فلسطين في هيئة الأمم المتحدة.