باتنة: إعطاء إشارة تصدير شحنة من الألياف الإصطناعية إنطلاقا من الولاية المنتدبة بريكة

و حسب الشروح التي قدمت للوزير الذي كان مرفوقا بوالي باتنة، محمد بن مالك من طرف مسؤولي الشركة الخاصة "الفتح"، فإن هذه الشحنة التي تضمنت 4 حاويات تضم مادة نهائية بالنسبة للمؤسسة المنتجة ونصف مصنعة بالنسبة للجهة المستوردة.
و أوضح المصدر للوزير الذي وقف بالمناسبة على ظروف تمهين المتربصين بهذه المؤسسة أنها تتكون من 4 وحدات إنتاجية مختصة في مجالات تصنيع الإسفنج والألياف الاصطناعية وتصنيع المفروشات وكذا تحويل البلاستيك و تدويره.
كما تمت الإشارة إلى أن المادة الأولية التي تستخدمها الشركة في إنتاج الألياف الاصطناعية جزائرية 100 بالمائة، حيث يوزع المنتوج محليا، فيما يوجه جزء آخر منه للتصدير.
كما تمت عمليات التصدير إلى حد الآن إلى عدة دول أفريقية آسيوية و أخرى أوروبية.