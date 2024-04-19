Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

باتنة: إعطاء إشارة تصدير شحنة من الألياف الإصطناعية إنطلاقا من الولاية المنتدبة بريكة

  أدرج يـوم : الجمعة, 19 أفريل 2024 08:00     الفئـة : جهـوي
باتنة: إعطاء إشارة تصدير شحنة من الألياف الإصطناعية إنطلاقا من الولاية المنتدبة بريكة

باتنة- تم مساء يوم الخميس بمنطقة النشاطات بالولاية المنتدبة بريكة (باتنة) إعطاء إشارة تصدير شحنة من الألياف الإصطناعية بإجمالي 88 طنا نحو تركيا و ذلك بحضور وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين مرابي الذي كان في زيارة عمل و تفقد إلى الولاية.

و حسب الشروح التي قدمت للوزير الذي كان مرفوقا بوالي باتنة، محمد بن مالك من طرف مسؤولي الشركة الخاصة "الفتح"، فإن هذه الشحنة التي تضمنت 4 حاويات تضم مادة نهائية بالنسبة للمؤسسة المنتجة ونصف مصنعة بالنسبة للجهة المستوردة.

و أوضح المصدر للوزير الذي وقف بالمناسبة على ظروف تمهين المتربصين بهذه المؤسسة أنها تتكون من 4 وحدات إنتاجية مختصة في مجالات تصنيع الإسفنج والألياف الاصطناعية وتصنيع المفروشات وكذا تحويل البلاستيك و تدويره.

كما تمت الإشارة إلى أن المادة الأولية التي تستخدمها الشركة في إنتاج الألياف الاصطناعية جزائرية 100 بالمائة، حيث يوزع المنتوج محليا، فيما يوجه جزء آخر منه للتصدير.

كما تمت عمليات التصدير إلى حد الآن إلى عدة دول أفريقية آسيوية و أخرى أوروبية.

آخر تعديل على الجمعة, 19 أفريل 2024 10:50
كلـمات مفتـاحيــة :
باتنة: إعطاء إشارة تصدير شحنة من الألياف الإصطناعية إنطلاقا من الولاية المنتدبة بريكة
  أدرج يـوم : الجمعة, 19 أفريل 2024 08:00     الفئـة : جهـوي   شارك

آخـر الأخبــار

24.04.19

هيومن رايتس ووتش: جيش الإحتلال الصهيوني شارك في هجمات المستوطنين في الضفة الغربية

24.04.19

بجاية: مولوجي تشرف على إطلاق شهر التراث

24.04.19

باتنة: إعطاء إشارة تصدير شحنة من الألياف الإصطناعية إنطلاقا من الولاية المنتدبة بريكة

24.04.19

وزارة الثقافة تقدم ملف الزليج لإدراجه في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي…

24.04.19

عميد جامع الجزائر يستقبل المصمم الألماني لهذا الصرح الديني

24.04.19

سنعود أقوى وبدعم من الجمعية العامة من أجل العضوية الكاملة لفلسطين بالأمم المتحدة

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

24.04.15

روسيا تحدوها إرادة كبيرة في تطوير شراكتها الاستراتيجية مع الجزائر

24.04.15

رئيس المجلس الشعبي الوطني يستقبل وزير الشؤون الخارجية لجمهورية بيلاروسيا

24.04.15

الجزائر تحيي غدا الثلاثاء يوم العلم في ظل إصلاحات عميقة تشهدها المدرسة والجامعة

24.04.16

العرباوي يستقبل سفير جمهورية البرتغال لدى الجزائر

24.04.15

جمعية العلماء المسلمين: الصحف وسيلة هامة لمحاربة الاستعمار والجهل

24.04.16

بتكليف من رئيس الجمهورية, السيد عطاف يقوم بزيارة عمل إلى نيويورك