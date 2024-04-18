بنك الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط يفتتح مديرية جهوية جديدة ببشار

ويأتي فتح هذه المديرية (التي تحمل رمز 730) "مواصلة لتجسيد التزامات بنك الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط لتحقيق التنمية الاقتصادية في جميع مناطق الوطن تماشيا مع قيم المواطنة التي تعتمدها".
وستشرف هذه المديرية على وكالات أدرار وتيميمون وبشار وتندوف والبيض ومشرية والنعامة.
ومن خلال فتح هذه المديرية سيرتفع عدد المديريات الجهوية إلى 16 شبكة "مما يكرس استراتيجية البنك الرامية إلى التواجد المتوازن، وكذا الإرادة الملموسة من أجل استفادة الجميع من الخدمات البنكية ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين المحليين من خلال توفير لهم منتوجات وخدمات بنكية ذات جودة"، حسب نفس البيان.