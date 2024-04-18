وزير السياحة يشرف على لقاء وطني تحضيري لموسم الاصطياف لسنة 2024 -

رقمنة صيغة السكن الاجتماعي قيد الدراسة على مستوى الوزارة -

وزير الصحة يشرف على لقاء لتقييم المخطط الوطني للتكفل بمرضى انسداد عضلة القلب -

نشاط الإنتاج بمركب سيدار الحجار متواصل ولن يتأثر بحادث وحدة تحضير المواد والتلبيد -

إعادة النظر في البرامج التربوية بلغت مرحلة متقدمة جدا -

كاس الجزائر أكابر (الدور نصف النهائي): مولودية الجزائر - شباب قسنطينة بدون حضور الجمهور -

بنك الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط يفتتح مديرية جهوية جديدة ببشار -

البطولة الإفريقية للكرة الطائرة: وداد تلمسان يفوز على ابيدجان انجس الايفواري (3-0) -

صورة لامرأة فلسطينية تحتضن جثة ابنة أخيها، تفوز بجائزة أفضل صورة صحفية عالمية 2024 -

وزير الشباب والرياضة يشرف على تدشين مركز تحضير النخب الوطنية بولاية تيبازة -

فلسطين: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى 33 ألفا و 970 شهيدا -

البرنامج المخصص لمناطق الظل تم تجسيده في آجال قصيرة وحقق نتائج إيجابية -

قطاع التعليم العالي يراهن على تقريب نتائج البحث العلمي من السوق -

الندوة الدولية العربية للتضامن مع الشعب الصحراوي : تعهد بمواصلة المرافعة عن حق تقرير المصير حتى نيل الحرية والاستقلال -

تحقيق الأمن القانوني والقضائي عامل ضروري لجذب المستثمرين -

الاحتلال الصهيوني يعتقل أكثر من 8310 فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة منذ 7 أكتوبر الماضي -

البنك العالمي/ صندوق النقد الدولي: فايد يشارك في أشغال الإجتماعات الربيعية بواشنطن -

مسار إستحداث الشركة الوطنية للطباعة جاري -

جمباز/كأس العالم 2024: الجزائرية كيليا نمور تتأهل إلى نهائي مسابقة العمودين غير المتوازيين -