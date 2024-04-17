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موسم الاصطياف: الجوية الجزائرية ترفع عدد الرحلات الداخلية الاضافية إلى 68 رحلة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 17 أفريل 2024 13:05     الفئـة : جهـوي
موسم الاصطياف: الجوية الجزائرية ترفع عدد الرحلات الداخلية الاضافية إلى 68 رحلة

الجزائر - أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية, في بيان لها اليوم الاربعاء, عن برمجة 26 رحلة من وإلى الولايات الجنوبية تحسبا لموسم الاصطياف, ليرتفع بذلك عدد الرحلات الداخلية الإضافية المبرمجة لهذه الفترة إلى 68 رحلة أسبوعيا.

ويأتي ذلك "تجسيدا لسياسة الدولة في تعزيز الربط الجوي بين مختلف مناطق البلاد, وتوفير ظروف تنقل مريحة للزبائن في جنوبنا الكبير", حسب البيان.

وكانت الشركة قد أعلنت الجمعة الماضية عن برمجة 42 رحلة إضافية أسبوعيا بهدف تلبية حاجيات الزبائن  خلال موسم الاصطياف.

وبإضافة الرحلات الجديدة ال26 المعلن عنها اليوم, ينتقل عدد الرحلات الداخلية الاضافية إلى 68 رحلة من بينها 44 رحلة نحو الولايات الجنوبية.

وتوفر الرحلات الـ 68 الإضافية 5.816 مقعدا أسبوعيا, منها 44 رحلة للولايات الجنوبية توفر 3.836 مقعدا أسبوعيا, و 24 رحلة للولايات الشمالية توفر 1.980 مقعدا أسبوعيا.

وتمس هذه الرحلات 12 مطارا بكل من حاسي مسعود, وورقلة, وتيميمون, وبشار, وأدرار, وعين صالح, وجانت, والمنيعة, والوادي, وتمنراست, وتندوف, وتقرت, وفقا للبيان.

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موسم الاصطياف: الجوية الجزائرية ترفع عدد الرحلات الداخلية الاضافية إلى 68 رحلة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 17 أفريل 2024 13:05     الفئـة : جهـوي   شارك

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