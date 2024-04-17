البيض: تنصيب الأمين العام للولاية المنتدبة الأبيض سيدي الشيخ ورئيس الدائرة

البيض- أشرف والي ولاية البيض السيد نور الدين بلعريبي مساء يوم الثلاثاء على مراسم تنصيب كل من عبد النبي بلميلود أمينا عاما للولاية المنتدبة الأبيض سيدي الشيخ، وكريم محمد رئيسا لدائرة الأبيض سيدي الشيخ وذلك تبعا للحركة الجزئية في سلك رؤساء الدوائر والأمناء العامون للولايات المنتدبة الجديدة المعلن عنها مؤخرا حسبما أفاد به بيان لمصالح الولاية.

و قد جرت مراسم التنصيب بحضور الوالي المنتدب للولاية المنتدبة الأبيض سيدي الشيخ مؤدن عبد ربي، و رئيس المجلس الشعبي الولائي، وأعضاء اللجنة الأمنية، والمندوب المحلي لوسيط الجمهورية، والسيدة الأمين العام للولاية، و المفتش العام للولاية، ومدراء الهيئة التنفيذية، و أعضاء المجلس التنفيذي للولاية والهيئات العمومية.

للإشارة فقد شغل الأمين العام للولاية المنتدبة الأبيض سيدي الشيخ عبد النبي بلميلود منصب رئيس دائرة الأبيض سيدي الشيخ قبل أن يتم ترقية إلى المنصب الجديد، في حين شغل الرئيس الجديد لدائرة الأبيض سيدي الشيخ كريم محمد منصب الأمين العام لدائرة الغزوات بولاية تلمسان.