Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

مركب سيدار الحجار/عنابة: تذبذب عملية الإنتاج إثر حادث بنظام سحب الغبار بوحدة تحضير المواد والتلبيد

  أدرج يـوم : الأربعاء, 17 أفريل 2024 09:31     الفئـة : جهـوي

عنابة- يسجل مركب سيدار الحجار بعنابة منذ يومين تذبذبا في عملية الإنتاج على مستوى المنطقة الساخنة نتيجة حادث وقع في نظام سحب الغبار بوحدة تحضير المواد و التلبيد (بي.أم.أ)، حسبما علم مساء يوم الثلاثاء من الرئيس المدير العام لذات المركب، كريم بولعيون.

و في تصريح ل/وأج أوضح ذات المسؤول بأن الحادث الذي وقع أول أمس الأحد و المتمثل في سقوط أنبوب سحب الغبار بوحدة تحضير المواد و التلبيد، أدى إلى توقيف العملية الإنتاجية بذات الوحدة و كذا بعدد من الوحدات التي تنشط بالمنطقة الساخنة و التي تتمون أساسا من الوحدة المتضررة، مبرزا بأن عملية إعادة تشغيل نظام سحب الغبار بذات الوحدة ستستغرق ـ حسب التقديرات الأوليةـ 15 يوما.

كما أضاف ذات المسؤول بأن العملية الإنتاجية بباقي وحدات المركب تجري "بصفة عادية" مفيدا بأن المخزون المتوفر من المواد نصف المصنعة الضرورية لعمل هذه الوحدات "يغطي أكثر من 30 يوما".

و كشف من جهة أخرى بأن المصالح الأمنية المعنية فتحت تحقيقا لتحديد ظروف و حيثيات هذا الحادث.

آخر تعديل على الأربعاء, 17 أفريل 2024 09:37
كلـمات مفتـاحيــة :
مركب سيدار الحجار/عنابة: تذبذب عملية الإنتاج إثر حادث بنظام سحب الغبار بوحدة تحضير المواد والتلبيد
  أدرج يـوم : الأربعاء, 17 أفريل 2024 09:31     الفئـة : جهـوي   شارك

آخـر الأخبــار

24.04.17

علي عون يؤكد أهمية خلق شبكة للمناولة في مجال صناعة السيارات

24.04.17

وهران: الصحفي محمد مرزوقي في ذمة الله

24.04.17

إنطلاق فعاليات الطبعة الأولى لملتقى تيارت العربي للفنون التشكيلية

24.04.17

مركب سيدار الحجار/عنابة: تذبذب عملية الإنتاج إثر حادث بنظام سحب الغبار بوحدة تحضير المواد…

24.04.17

صناعات غذائية : مشاركة 650 عارض في صالون "جازاغرو" من 22 الى 25 أبريل

24.04.17

الجزائر تضع باللون الأزرق مشروع قرار طلب عضوية فلسطين بالأمم المتحدة

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

24.04.15

روسيا تحدوها إرادة كبيرة في تطوير شراكتها الاستراتيجية مع الجزائر

24.04.15

رئيس المجلس الشعبي الوطني يستقبل وزير الشؤون الخارجية لجمهورية بيلاروسيا

24.04.15

رئيس الجمهورية يستقبل نائب وزير الخارجية الروسي

24.04.15

السيد طبي يستقبل النائب العام لفيدرالية روسيا

24.04.15

التوقيع على البرنامج التنفيذي للتعاون بين وزارة العدل الجزائرية والنيابة العامة الروسية

24.04.15

الجزائر تحيي غدا الثلاثاء يوم العلم في ظل إصلاحات عميقة تشهدها المدرسة والجامعة