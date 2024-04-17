مركب سيدار الحجار/عنابة: تذبذب عملية الإنتاج إثر حادث بنظام سحب الغبار بوحدة تحضير المواد والتلبيد

و في تصريح ل/وأج أوضح ذات المسؤول بأن الحادث الذي وقع أول أمس الأحد و المتمثل في سقوط أنبوب سحب الغبار بوحدة تحضير المواد و التلبيد، أدى إلى توقيف العملية الإنتاجية بذات الوحدة و كذا بعدد من الوحدات التي تنشط بالمنطقة الساخنة و التي تتمون أساسا من الوحدة المتضررة، مبرزا بأن عملية إعادة تشغيل نظام سحب الغبار بذات الوحدة ستستغرق ـ حسب التقديرات الأوليةـ 15 يوما.