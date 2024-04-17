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ورقلة: وزير النقل يؤكد على جاهزية هياكل الإستقبال بالمطارات لإنجاح موسم الحج لسنة 2024

  أدرج يـوم : الأربعاء, 17 أفريل 2024 08:29     الفئـة : جهـوي
ورقلة: وزير النقل يؤكد على جاهزية هياكل الإستقبال بالمطارات لإنجاح موسم الحج لسنة 2024

ورقلة- أكد وزير النقل محمد الحبيب زهانة يوم الثلاثاء بولاية ورقلة على جاهزية هياكل الإستقبال بالمطارات عبر الوطن لضمان إنجاح موسم الحج لسنة 2024.

و أوضح الوزير على هامش زيارة العمل التي قام بها إلى الولاية ''أن هياكل الإستقبال بالمطارات عبر الوطن جاهزة لضمان إنجاح موسم الحج للسنة الجارية و أن كل الظروف مهيأة لإستقبال و ضمان راحة الحجاج".

و اطلع وزير النقل على مختلف المرافق بمطار عين البيضاء بورقلة، حيث وجه تعليمات للقائمين على القطاع و الهيئات المعنية قصد إنجاح هذا الموعد من خلال تجنيد جميع الإمكانيات المادية و البشرية بمطارات الإقلاع على المستوين المحلي و الوطني.

كما قدمت للوفد الوزاري شروحات حول مشروع توسعة قاعة الإنتظار بذات المنشأة التي تتربع على مساحة 1000 متر مربع، حيث يسجل تقدما ''ملحوظا'' في ورشاتها، حسب الشروحات المقدمة للوفد الوزاري.

و قبل ذلك استمع السيد زهانة رفقة السلطات المحلية إلى عرض حول واقع قطاع النقل بالولاية، وتضمن الحصيلة السنوية لنشاط النقل الحضري و الشبه حضري و النقل الجوي، إلى جانب برنامج الإستثمار بالقطاع من خلال عرض دراسة إنجاز محطة لنقل المسافرين نمط (أ) ومقر أمن المطارات ببلدية بحاسي مسعود.

و من جهته تطرق والي الولاية مصطفي أغامير إلى عدة مسائل ذات الصلة بالقطاع على غرار عدم اكتمال أشغال توسعة مطار ورقلة، وتدعيم المطار الدولي "كريم بلقاسم" بدائرة حاسي مسعود بمدرج ثاني، وكذا تدعيم مؤسسة النقل الحضري و الشبه الحضري لمدينة ورقلة بحافلات جديدة إلى جانب مسألة تمديد خط الترامواي على مسافة 15 كلم ليغطي تجمعات سكنية أخرى بضواحي عاصمة الولاية.

و أكد الوزير في ختام هذه الزيارة على تقديم الدعم للنهوض بقطاع النقل بهذه الولاية ذات الأهمية الإقتصادية.

آخر تعديل على الأربعاء, 17 أفريل 2024 09:30
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ورقلة: وزير النقل يؤكد على جاهزية هياكل الإستقبال بالمطارات لإنجاح موسم الحج لسنة 2024
  أدرج يـوم : الأربعاء, 17 أفريل 2024 08:29     الفئـة : جهـوي   شارك

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