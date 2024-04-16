تظاهرات عديدة بمناسبة يوم العلم بشرق البلاد

قسنطينة - أحيت ولايات شرق البلاد اليوم الثلاثاء يوم العلم المصادف للذكرى ال84 لوفاة رائد النهضة الإصلاحية، العلامة عبد الحميد بن باديس (1889ـ1940) من خلال إقامة عديد التظاهرات التي تبرز أهمية العلم في حياة الفرد و المجتمع و تكريم عديد التلاميذ المتفوقين في الأطوار التعليمية الثلاث.

فبولاية قسنطينة، أشرف عميد جامع الجزائر، محمد المأمون القاسمي الحسني، على مراسم تسليم مكتبة العلامة الشيخ عبد الحميد بن باديس وقفا لذات الجامع المتواجد بالجزائر العاصمة، كما ترحم بمقبرة عائلة ابن باديس ببلدية قسنطينة على روح رائد النهضة الإصلاحية ثم زار مسجدي "سيدي لخضر" و "الأربعين شريف" بوسط المدينة حيث استمع إلى شروحات حول عملية الترميم التي خضع لها هذان الصرحان الدينيان، كما توقف بدار الثقافة مالك حداد بعاصمة الولاية حيث طاف بأجنحة الصالون الوطني للكتاب في طبعته الأولى و الذي يعرف مشاركة عارضين من مختلف أنحاء الوطن و حضر مراسم تكريم الفائزين في الطبعة الرابعة للمسابقة الوطنية الأدبية للعلامة عبد الحميد بن باديس.

وتميز برنامج إحياء ذات المناسبة بباتنة بتنظيم حفل بدار الثقافة محمد العيد آل خليفة بعاصمة الولاية بإشراف الوالي محمد بن مالك تخلله تكريم التلاميذ الأوائل في الثلاثيين الأول والثاني من السنة الدراسية الجارية في مختلف الأطوار التعليمية وكذا التلاميذ المتميزين في المبادرات العلمية و الأنشطة الثقافية والرياضية، كما شهدت مختلف المؤسسات التربوية بالمناسبة تقديم محاضرات و تنظيم معارض حول الدور الريادي لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين وشخصياتها لاسيما الشيخ العلامة عبد الحميد بن باديس و كذا مسابقات فكرية وورشات علمية.

وبعنابة نظمت جامعة باجي مختار تظاهرات علمية حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي و استغلالها لبعث مشاريع مبتكرة على مستوى دار الذكاء الاصطناعي بذات الجامعة، حيث تم تقديم محاضرات حول هذا المجال العلمي و تنظيم مسابقة أحسن مشروع يرتكز على استغلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي، فيما بادر مركز البحث في البيئة بتنظيم أبواب مفتوحة على النشاطات العلمية المبتكرة لفائدة التلاميذ للتذكير بأهمية العلم لمواكبة التطور التكنولوجي.

وبسوق أهراس، احتضنت دار الثقافة الطاهر وطار بعاصمة الولاية معارض إنتاجات أدبية لتلاميذ مؤسسات تربوية في مختلف الأطوار كما تم تنظيم أنشطة ثقافية متنوعة تمثلت على وجه الخصوص في تأدية أناشيد تتغنى بالعلم و المعرفة و الوطن و كذا فلسطين و تقديم مسرحيات تسلط الضوء على جوانب من تاريخ الجزائر.

كما تم بالمناسبة تكريم التلاميذ المتفوقين في المهرجان الوطني للخط و الزخرفة الذي احتضنته خلال العطلة المدرسية الربيعية الماضية ولاية المدية والذي توجت فيه سوق أهراس بالمرتبة الأولى وطنيا علاوة على تكريم أجمل المؤسسات التربوية وكذا توزيع وسائل وتجهيزات خاصة بمادة التربية البدنية لمؤسسات التعليم الابتدائي تنفيذا لتوصيات وزارة التربية الوطنية في مجال دعم الرياضة المدرسية.

وشهدت باقي ولايات شرق البلاد إقامة تظاهرات و معارض مماثلة بذات المناسبة.