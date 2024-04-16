كهرباء: مشروع ربط الجنوب بالشبكة الوطنية سيكلف 200 مليار دينار

الجزائر - أوضح وزير الطاقة والمناجم, محمد عرقاب, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, أن تكلفة مشروع ربط شبكة الكهرباء في جنوب البلاد بالشبكة الوطنية تقدر ب200 مليار دينار, موضحا أنه سيتم إنجاز هذا المشروع بالعملة الوطنية من قبل شركات جزائرية عمومية وخاصة.

فخلال ندوة صحفية عقدت على هامش فعاليات الطبعة الثامنة والعشرين ليوم الطاقة, نظمت بمناسبة الاحتفال بيوم العلم, أكد السيد عرقاب أنه "تم الشروع في الأشغال الأولى لإنجاز هذا المشروع الكبير الذي يهدف إلى ربط شبكة الكهرباء في الشمال بشبكة الجنوب من خلال شبكة تربط جميع أنواع الطاقات بمزيج الطاقة الوطني, طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون".

وأشار الوزير إلى أن الميزانية التقديرية الخاصة بهذا المشروع "ستكون كلها بالعملة الوطنية, إذ أن جميع المعدات اللازمة لإنجاز هذه الشبكة مثل المحطات الكهربائية والأعمدة والأسلاك الكهربائية واللواحق يتم تصنيعها في الجزائر", مضيفا أن إنجاز المشروع بكامله "ستتكفل به شركات جزائرية عمومية وخاصة متخصصة".

ويرى السيد عرقاب أن هذا المشروع يتمتع بالعديد من المزايا, من بينها شبكة كهربائية وطنية "متطورة" من حيث النقل والتوزيع, علاوة على وجود 33 محطة لتزويد ولايات الجنوب الكبير بالطاقة.

كما أن هذا المشروع "سيرافق مشروع التنقل نحو الجنوب, خاصة بالسكك الحديدية", يضيف السيد عرقاب.

ويهدف هذا الربط, حسب قوله, إلى "فتح آفاق أخرى" من خلال ضمان الربط مع دول الساحل.

وفي رده على سؤال متعلق بقانون الكهرباء, أوضح الوزير أنه يوجد قيد الدراسة حاليا, مؤكدا أن الأمر غير متعلق بتعديل هذا القانون بل بتكييفه مع أخذ دمج الطاقة المتجددة والتنقل الكهربائي بعين الاعتبار.

من جهة أخرى, وفي إطار تطوير الهيدروجين كمصدر طاقة مستدام, أعلن الوزير عن تنفيذ مشاريع تجريبية بهدف التحكم في سلسلة القيمة الإنتاجية للهيدروجين.

ومن بين هذه المشاريع, ذكر السيد عرقاب المشروع شبه الصناعي الجاري في أرزيو (وهران), بطاقة إنتاج قدرها 50 ميغاواط, مؤكدا أن الهيدروجين المنتج من هذا المشروع "سيحول إلى أمونياك وميثانول على مستوى وحدات الإنتاج".

وتهدف هذه المشاريع, حسبه, إلى "رفع كفاءة إطاراتنا في هذه التقنيات, ومنه مضاعفة المشاريع المتعلقة بالهيدروجين الأخضر", مضيفا أن "الجزائر منخرطة في عملية كبيرة مع الدول الأوروبية لنقل الهيدروجين الأخضر من الجزائر إلى هذه الدول عبر ممر يضم كل من الجزائر وألمانيا والنمسا وإيطاليا وتونس".