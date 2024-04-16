جيجل: انطلاق الحملة التحسيسية الكبرى للوقاية من حرائق الغابات

جيجل - أطلقت اليوم الثلاثاء محافظة الغابات لولاية جيجل الحملة التحسيسية الكبرى للوقاية من حرائق الغابات ، حسبما افاد به محافظ الغابات بالولاية عبد المالك العايب.

وأوضح ذات المصدر على هامش انطلاق القافلة التحسيسية باتجاه المقاطعة الغابية " تاكسنة" أن'' حملة مكافحة حرائق الغابات التي انطلقت اليوم وتستمر إلى غاية 18 يونيو جاءت لتوعية المواطنين وبالخصوص القاطنين بمحاذاة الغابة وتحسيسهم بأهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية تجنبا لاندلاع الحرائق '' .

وأضاف ذات المسئول أن هذه الحملة التحسيسية الاستباقية التي تقودها قافلة مكونة من مصالح محافظة الغابات ستجوب معظم القرى والمداشر لحث السكان على أهمية الالتزام بالوقاية أثناء قيامهم بالأشغال بمحاذاة الغطاء الغابي كالتخلص من الأعشاب والاحراش لتفادي انتقال الحرائق للغابة خاصة وان جيجل عرفت الصائفة الماضية اندلاع 168 حريقا تسببت في إتلاف 4800 هكتارا من المساحات الغابية ".

ولكون 18 بلدية من مجموع 28 التي تحصيها ولاية جيجل تصنف ذات طابع جبلي فان التوعية والتحسيس واتخاذ إجراءات استباقية للتقليل من عدد الحرائق وفق ذات المسئول الذي أفاد أنه استعدادا لفصل الصيف تم تسخير 120 عون غابات و 64 عاملا موسميا و 15 سيارة إطفاء ورتل متحرك لمواجهة الحرائق المحتملة.