غرداية: تكثيف الجهود لتنظيم خطوط النقل البري لضمان راحة المسافرين

غرداية - أكد وزير النقل، محمد الحبيب زهانة، اليوم الثلاثاء بولاية غرداية على ضرورة تكثيف الجهود لتنظيم خطوط النقل البري لضمان راحة المسافرين.

و أوضح الوزير على هامش زيارة العمل التي قام بها إلى الولاية '' أنه يتعين تكثيف الجهود لتنظيم خطوط النقل البري للمسافرين لضمان راحتهم، و أيضا مراعاة راحة سائقي حافلات النقل البري للمسافرين من خلال تجنب السياقة لمسافات طويلة، مع العمل كذلك على تهيئة الطريق الوطني رقم 1 الرابط بين ولايتي غرداية والمنيعة''.

و أعلن السيد زهانة في ذات السياق أنه "سيتم تحويل المحطة البرية لنقل المسافرين بغرداية إلى محطة ذات طابع جهوي من أجل تذليل كافة الصعوبات التي تواجه قطاع النقل بهذه الولاية التي تعتبر ولاية محورية، ولكونها أيضا تكتسي أهمية كبيرة خاصة في المجال الإقتصادي، وكذا تحقيق طموحات الوزارة بخصوص التكفل بانشغالات المواطنين''.

و عاين وزير النقل خلال هذه الزيارة الميدانية مطار مفدي زكرياء-النوميرات بطاقة استيعاب تصل إلى 200 ألف مسافر سنويا، حيث تلقى شروحات من مسؤولي المطار حول أهم الخدمات التي يضمنها لفائدة المسافرين، وخاصة منهم الحجاج.

و في هذا الصدد شدد الوزير على ضرورة توفير كافة الشروط الضرورية على مستوى هياكل الاستقبال بالمطارات عبر الوطن، وتنظيمها وتجهيزها لإستقبال وضمان راحة الحجاج المتوجهين إلى البقاع المقدسة.

و ثمن وزير القطاع في ختام هذه الزيارة التسريع في تطبيق خدمة التذكرة الإلكترونية عبر التطبيق الإلكتروني "محطتي" بمحطة النقل البري للمسافرين بغرداية، و التي تسمح للمسافر باقتناء تذكرته إلكترونيا دون التنقل إلى المحطة من خلال الدفع بالبطاقة البريدية أو البنكية.