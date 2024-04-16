يوم العلم: أنشطة فنية و علمية متنوعة بولايات غرب البلاد

وهران - أحيت اليوم الثلاثاء ولايات غرب البلاد على غرار باقي مناطق الوطن يوم العلم المصادف لذكرى وفاة رائد حركة الاصلاح الوطني، الإمام عبد الحميد بن باديس باستذكار مناقب هذا العلامة الفذ و اقامة أنشطة فنية و علمية و رياضية متنوعة.

بوهران أشرفت السلطات المحلية على رأسها والي الولاية على حفل نظمته المديرية الولائية للتربية بدار الثقافة "زدور ابراهيم بلقاسم" حضره جمع غفير من التلاميذ و المربين و تم خلاله تقديم أعمال مسرحية و فنية و قصائد شعرية حول الإمام العلامة ابن باديس و كذا محاضرات حول أهمية العلم في تنمية الأوطان.

كما تم بالمناسبة تكريم المجاهدة زموشي فتيحة ابنة العلامة الشيخ سعيد زموشي عضو جمعية العلماء المسلمين الجزائريين إضافة إلى عدد من التلاميذ الناجحين في المسابقات الفكرية و الرياضية.

و بتلمسان تميزت مراسم هذا الاحتفال التي أقيمت بقصر الثقافة "عبد الكريم دالي" ببلدية المنصورة تحت إشراف السلطات الولائية بتقديم باقة من الاناشيد من طرف مجموعة صوتية لتلاميذ المدارس و أوبرات بعنوان "العلماء و الشهداء لا يموتون" و تكريم التلاميذ المتفوقين في مختلف المسابقات التربوية.

كما شمل البرنامج تكريم عدد من الأساتذة قدموا إنجازات في مجال التربية و التعليم و مؤسسات تربوية المتفوقة.

و بمستغانم توجت ثانوية "ولد قابلية صليحة" من عاصمة الولاية بالجائزة الولائية لمسابقة بين الثانويات إثر نهائي جمعها بثانوية "يحي الشريف" (عشعاشة) و ذلك بدار الثقافة "ولد عبد الرحمن كاكي" في إطار الاحتفالات بيوم العلم و بحضور السلطات المحلية المدنية و العسكرية والأسرة التربوية.

كما تم الإعلان عن الفائزين الثلاثة في مسابقة ولائية "تاريخ مدينتي" بادرت بها مصالح ولاية مستغانم بالتنسيق مع مديرية الشباب و الرياضة و ديوان مؤسسات الشباب حيث عادت الجائزة الأولى في مسابقة أحسن رسم تعبيري لقوعيش فارس عبد الكريم (مستغانم) تليه بلحميتي نور الهدى من سيدي علي و صبحي غفران من بلدية سيدي لخضر فيما فازت بالجائزة الأولى في مسابقة الفيلم القصير مجدوب بسمة (سيدي علي) متبوعة بمصطفى إبراهيم زكريا (مزغران) و حمادة مروى (مستغانم).

و شارك في هذه المسابقة التي تهدف إلى إبراز الجانب التاريخي و الحضاري لمدينة مستغانم 92 مشاركا من أغلب بلديات الولاية حسب المنظمين. و تم خلال هذه الاحتفالية تقديم عدة أناشيد تربوية و عرض مسرحية ثورية و تنظيم معرض لابتكارات تلاميذ من مختلف المؤسسات التعليمية.

و بسيدي بلعباس، نظمت مديرية التربية نشاطات عملية و ثقافية بحضور السلطات المحلية على مستوى بهو دار الثقافة "كاتب ياسين" منها معرض للكتاب و أنشطة التلاميذ و أخر للوحات فنية و كذا مسابقات فكرية و علمية على مستوى المؤسسات التربوية و المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية "المجاهد محمد قباطي" تحت شعار "بالعلم نبني الأوطان".

و تم بالمناسبة عرض اوركسترا للتلاميذ و مسرحيات مختلفة و تكريم التلاميذ المتفوقين و المؤسسات المتوجة ضمن مختلف المسابقات الفكرية و العلمية.

كما احتضن المسرح الجهوي لسيدي بلعباس ورشات حول صنع الدمى ضمن المسابقة الوطنية الخاصة بفن العرائس و تأليف النص الدرامي دورة الفنان "دويلة نور الدين" تحت تأطير الفنان قادة بن سميشة و الفنان لصفر خالد.

و بسعيدة، أشرف والي الولاية، أمومن مرموري رفقة السلطات المدنية و العسكرية و الأسرة الثورية على مراسيم احياء هذا اليوم بالمسرح الجهوي "صراط بومدين" بمدينة سعيدة تميزت بتقديم نشاطات فكرية و تكريم أساتذة تحصل تلاميذهم على المراتب الأولى في شهادتي التعليم المتوسط و البكالوريا و كذا تلاميذ متأهلين وطنيا في مسابقة تحدي القراءة العربية و فائزين في مسابقة القرآن الكريم و رياضيين متألقين.

و بمعسكر أشرف والي الولاية فريد محمدي، بدار الثقافة "أبي رأس الناصري" على إطلاق مسابقات ثقافية و فكرية بمشاركة 200 طفل و شاب من مؤسسات تربوية و ثقافية و شبانية لأحسن مقال يتناول يوم العلم و أحسن قصة تتناول السيرة الذاتية للشيخ عبد الحميد ابن باديس و أحسن تعبير كتابي عن الحدث و أحسن بورتريه لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين و أحسن بحث يسلط الضوء على تاريخ الجمعية و أحسن قصيدة شعرية تتغنى بانجازاتها و "الحساب الذهني". و ينتظر الإعلان عن الفائزين الثلاثة الأوائل لكل مسابقة يوم الخميس المقبل وفق المنظمين.

كما تم إقامة معارض لأعمال و انجازات فنية لتلاميذ الأطوار التعليمية الثلاثة منها مجسمات فنية و لوحات زيتية تضمنت بورتريهات للشيخ عبد الحميد ابن باديس و شخصيات تاريخية جزائرية منها الأمير عبد القادر و كتيبات تتطرق لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين و شهداء المنطقة و مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة.

و بولاية تيارت أقيم حفل بثانوية "طبوش محمد" ببلدية ملاكو تم خلاله تكريم 20 تلميذا من مختلف ثانويات و متوسطات الولاية شاركوا في مبادرة تحدي القراءة العربي و مؤطريهم و كذا المتفوقين في الفصلين الدراسيين الماضيين إضافة الى تسليم تجهيزات لمتمدرسين من ذوي الاحتياجات الخاصة و تنشيط محاضرة حول نضال العلامة عبد الحميد بن باديس و عرض مسرحية لتلاميذ الثانوية المستضيفة تتطرق للصراع بين العلم و الجهل.

كما خصصت السلطات المحلية بالمناسبة زيارة لورشات عدة مشاريع تابعة للقطاع على غرار مقر جديد لمديرية التربية و متوسطة و ملحقة للتكوين المهني ببلدية قرطوفة. و نظمت المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية "محمد الميلي" بتيارت و جميع فروعها بالولاية نشاطات شملت خاصة مسابقات فكرية.

و بعين تموشنت، تميزت الاحتفالات الرسمية بمعرض لإبداعات التلاميذ في الرسم و المسرحية الهادفة بدار الثقافة "عيسى مسعودي" شاركت فيه مختلف المدارس التعليمية و أسلاك الأمن من شرطة و درك وطني من خلال أجنحة للتعريف بالتربية المرورية و أهم التكنولوجيات الحديثة لمحاربة الجريمة بشتي أنواعها و كذا معرض خاص بمصالح الحماية المدنية و الغابات للتعريف بمدى أهمية الاعتناء بالثروة الغابية.

و تميزت الاحتفالات بتيسمسيلت التي أشرفت عليها السلطات الولائية بمعهد التكوين الشبه الطبي بعاصمة الولاية بإقامة معارض للرسم و خط الزخرفة و نشاط السوروبان و إنجازات أدبية و علمية لأساتذة و تلاميذ و كذا معرض للرابطة الولائية للرياضة المدرسية إضافة إلى عروض مسرحية و غنائية من أداء تلاميذ مؤسسات تربوية بالولاية و تكريم الفائزين في مسابقات فكرية.

و بالبيض أشرفت السلطات المحلية بدار الثقافة و الفنون "محمد بلخير" بعاصمة الولاية على حفل تميز بتكريم عدد من المؤسسات التربوية و تلاميذ متوجين في مسابقات فكرية و ثقافية و تظاهرات وطنيا و محليا على غرار المهرجان الوطني للمسرح المدرسي بولاية مستغانم و المهرجان الوطني لفن الخط و الزخرفة بولاية المدية العام الفارط.

كما تم بالمناسبة أيضا تقديم عروض مسرحية و أناشيد هادفة أبدع فيها تلاميذ مؤسسات تربوية بالولاية.

و بالنعامة تم بالمناسبة تكريم تلاميذ متفوقين و فائزين في مسابقات فكرية و ثقافية منها تجويد القرآن الكريم و المسرح و التنشيط و السمعي البصري خلال حفل بالمسرح الجهوي "أمحمد بن قطاف" و كذا المؤسسات الفائزة في مسابقة ولائية ما بين المؤسسات التعليمية للأطوار الثلاثة.

كما احتضن المركز الجامعي "صالحي أحمد" معرضا لمركز التعليم المكثف للغات و نشاطات النوادي العلمية و نادي الإبداع المقاولاتي التابعة لذات المركز إلى جانب مسابقة بين الطلبة في الخوارزميات و كذا تنشيط محاضرة عنوانها "العلم في عصر الذكاء الإصطناعي" و عرض فيلم وثائقي حول حياة و شخصية الشيخ عبد الحميد بن باديس و تكريم الطلبة و الفرق الفائزين في مسابقات ثقافية و رياضية.