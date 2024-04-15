الأسبوع الوطني للوقاية: عديد التظاهرات لترقية الصحة و مكافحة عوامل الخطر المسببة للأمراض بشرق البلاد

قسنطينة - انطلق اليوم الاثنين عبر مختلف ولايات شرق البلاد, الأسبوع الوطني للوقاية الذي تنظمه وزارة الصحة من 15 إلى 21 أبريل الجاري تحت شعار "من أجل نمط معيشي صحي للجميع", حيث سيتخلله تنظيم عديد التظاهرات و الأنشطة الرامية إلى ترقية الصحة و مكافحة عوامل الخطر المسببة للأمراض و كذا تشجيع التغذية السليمة.

فبولاية سطيف, نظمت بالمركز التجاري "بارك مول" بوسط عاصمة الولاية أبواب مفتوحة حول الوقاية من سرطان القولون و المستقيم حيث تم التركيز على أهمية التشخيص المبكر له من أجل زيادة فرص التعافي منه, و عرفت هذه التظاهرة المنظمة بمبادرة من المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في مكافحة أمراض السرطان بسطيف و المديرية الولائية للصحة إقبالا كبيرا للزوار من مختلف شرائح المجتمع, لاسيما الشباب قدمت لهم شروح وافية حول طرق الوقاية من هذا النوع من السرطانات و التخفيف من خطر الإصابة به و وسائل الكشف عنه.

وأكدت في هذا الصدد مسؤولة خلية الاستقبال و التوجيه و المكلفة بحملات التوعية بذات المؤسسة الاستشفائية, الدكتورة ليليا بداري, على ضرورة الوعي بخطورة هذا المرض و الحرص على التشخيص المبكر له من أجل زيادة فرص التعافي منه, لافتة إلى أن اكتشاف المرض مبكرا يساعد على الشفاء بنسبة تصل إلى 90 بالمائة فيما تنخفض إلى 12 بالمائة في حال اكتشافه في مراحل متأخرة.

و بالطارف, انطلقت من ساحة الاستقلال بوسط عاصمة الولاية قافلة طبية تضامنية لفائدة سكان المناطق النائية والمعزولة حيث أوضح ل /وأج المدير المحلي للصحة, عثمان قيرواني, على هامش إشراف الوالي محمد مزيان على إعطاء إشارة انطلاق هذه القافلة, أن "الخدمات الصحية التي سيستفيد منها سكان المناطق المستهدفة تتمثل في تقديم فحوصات طبية عامة ومتخصصة لفائدة جميع أفراد العائلة لا سيما الأطفال و الأشخاص المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة وكذا تقديم مساعدات طبية لاسيما الأدوية وذلك تنفيذا لتعليمات الوزارة الوصية والسلطات المحلية لتعزيز التكفل الصحي والاجتماعي بالفئات الهشة القاطنة بهذه المناطق".

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كما ستتم, في إطار فعاليات هذا الأسبوع, إقامة عديد النشاطات المتعلقة بالوقاية, إلى جانب إلقاء محاضرات تتمحور حول كل ما يتعلق بالتغذية السليمة والوقاية الصحية من طرف أطباء أخصائيين في مختلف التخصصات على غرار السكري, أمراض القلب, التغذية, وكذا طب أمراض النساء والتوليد.

وبالمسيلة, أفاد مدير الصحة محليا, ربيع مزهود, بالمناسبة أن الأسبوع الوطني للوقاية يهدف إلى توعية الجمهور الواسع بأهمية الوقاية ومكافحة عوامل الخطر المرتبطة بالأمراض, مضيفا أنه يستهدف جميع أطياف المجتمع عبر كامل بلديات الولاية, حيث تم تسخير فرق طبية تابعة لمصالح علم الأوبئة والطب الوقائي بالهياكل الصحية إضافة إلى أخصائيين نفسانيين ومختصين في التغذية.

وفي ذات السياق, كشف المكلف بالإعلام لدى مديرية الصحة محليا, سفيان فرحات, أن برنامج هذا الأسبوع الوقائي يتضمن حملات إعلامية للترويج لأساليب الحياة الصحية و أبواب مفتوحة وورشات تفاعلية وعمل جواري عبر عديد المرافق و المساجد والأماكن العامة, إضافة إلى إلقاء محاضرات من طرف مهنيين بقطاع الصحة و كذا برامج تلفزيونية و إذاعية بالتعاون مع ممثلي وسائل الإعلام لضمان الوصول لأكبر عدد ممكن من الجمهور.

كما شهدت باقي ولايات شرق البلاد تنظيم مجموعة من الأنشطة على مستوى كافة المؤسسات والهياكل الصحية.