الأسبوع الوطني للوقاية بولايات وسط البلاد: تظاهرات تحسيسية مكثفة

البليدة - تميزت تظاهرة الأسبوع الوطني للوقاية التي إنطلقت اليوم الاثنين بتنظيم عدة نشاطات تحسيسية و توعوية مكثفة بولايات الوسط، حيث أعطى إشارة إنطلاقها من بومرداس وزير الصحة، عبد الحق سايحي.

وأشرف وزير الصحة عبد الحق سايحي على افتتاح فعاليات الأسبوع الوطني للوقاية من ولاية بومرداس تحت شعار "نمط حياة صحي للجميع"، حيث تعرف التظاهرة مشاركة 40 عونا طبيا و شبه طبي منحدرين من المستشفيات وجمعيات ومنظمات وطنية ناشطة في القطاع للتحسيس و التوعية حول ضرورة الوقاية من مختلف الأمراض.

كما أحيت ولاية البليدة فعاليات هذا الأسبوع الذي يمتد من 15 إلى 21 أبريل الجاري، بتنظيم برنامج ثري يتضمن عدة نشاطات على غرار أبواب مفتوحة بالساحات العمومية بكل من البليدة و العفرون و بوفاريك و الاربعاء و ملتقيات لفائدة مستخدمي الصحة على مستوى المؤسسات العمومية للصحة الجوارية و المستشفيات.

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وترتكز التظاهرة التي تنظم بالتنسيق مع عدة قطاعات أخرى كالتجارة و الحماية المدنية على تعزيز أنماط الحياة الصحية و التطعيم بما يساعد على تقليل الإصابة من الأمراض المعدية و غير المعدية و مكافحة عوامل الخطر المرتبطة بها.

من جهتها، أحيت ولاية الشلف الأسبوع الوطني للوقاية بتنظيم مجموعة من النشاطات التحسيسية والإعلامية لفائدة المواطنين عبر مختلف المؤسسات الصحية إذ سطرت في هذا الإطار المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بدائرة أولاد فارس، برنامجا ثريا يتضمن التحسيس بأهمية عدة محاور على غرار التغذية الصحية، الرياضة و تجنب عوامل الخطورة، الإدمان، التلقيح، النظافة و الاستهلاك العقلاني للأدوية.

وعرفت التظاهرة في يومها الأول بساحة التضامن وسط المدينة تفاعلا إيجابيا للمواطنين الحاضرين بعين المكان والذين اغتنموا بالمناسبة فرصة تنظيم أبواب مفتوحة على المؤسسات الصحية للتعرف على مختلف المرافق والتخصصات التي توفرها كل وحدة، و كذا الاستفادة من حملات توعوية و حملات الكشف المبكر عن عدد من الأمراض المزمنة، استنادا للمنظمين.

وبولاية عين الدفلى، أعطيت إشارة انطلاق الفعالية بتنظيم قافلة طبية من عيادة "مدني قرطبي" حيث ستحط رحالها اليوم بمنطقتي أولاد بلقاسم بعين سلطان وسيدي لخضر بمخاطرية, حسبما ذكره المكلف بالاتصال على مستوى مديرية الصحة، خالد بومعزة.

وأضاف أن القافلة ستجوب عدة مناطق نائية بالولاية لافتا في السياق إلى تنظيم بالمناسبة برنامج ثري على مستوى كافة المؤسسات الصحية.

كما سطرت مديرية الصحة لولاية تيزي وزو برنامجا ثريا يتضمن تنظيم عدة معارض و محاضرات تتناول محاور مختلفة منها التغذية السليمة و الوقاية من الادمان و التطبيب الذاتي علما أن هذه التظاهرات التي أعطيت إشارة انطلاقها من دار الثقافة "مولود معمري" ستنظم على مستوى كافة المؤسسات الصحية المتواجدة بتراب الولاية.

أما بولاية الجلفة، فقد استقطبت الأبواب المفتوحة المنظمة في إطار إحياء الأسبوع الوطني للوقاية عددا معتبرا من المواطنين في يومها الأول وذلك لما تضمنته من معلومات صحية تخص جوانب مختلفة لاسيما ما يتعلق بالأمراض المزمنة وسبل الوقاية منها و كذا الأخطار الناجمة عن الإفراط في تناول الأدوية والمسكنات وكذا تعاطي المخدرات بالنسبة للشباب.

وفي حديث لوأج مع أحد المواطنين (شاب في 20 من عمره)، أكد أن هذه التظاهرة شكلت له فرصة ثمينة للتعرف على أهمية ممارسة الرياضة للوقاية من الأمراض وبخاصة تلك الناجمة عن التدخين.

وحسب الطبيب المختص عز الدين بلعوش رئيس مصلحة علم الأوبئة و الطب الوقائي، فإنه سيتم التطرق في هذه الأبواب المفتوحة التي تستهدف المواطنين بكل فئاتهم العمرية إلى عدة مواضيع تخص الصحة العمومية التي توليها الدولة أهمية وعناية بالغة على غرار التلقيح ورعاية صحة الأم والطفل وكذا الحرص على إتباع نظام غذائي صحي يقي من الأمراض.