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قسنطينة: دخول "عما قريب" مصنع إنتاج كربونات الكالسيوم الدقيقة مرحلة الإنتاج

  أدرج يـوم : الإثنين, 15 أفريل 2024 16:29     الفئـة : جهـوي

قسنطينة - أكد الرئيس المدير العام للمجمع الصناعي المنجمي (سوناريم)، محمد صخر حرامي، اليوم الاثنين من قسنطينة أن مصنع إنتاج كربونات الكالسيوم الدقيقة بمنطقة بونوارة الواقعة ببلدية الخروب بذات الولاية سيدخل مرحلة الإنتاج "عما قريب".

وأوضح ذات المسؤول في تصريح لوسائل الإعلام على هامش زيارة تفقدية لهذا المشروع الهام أنه "سيدخل مرحلة الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة بطاقة إنتاجية تقدر ب 20 طنا / ساعة وبإجمالي 100 ألف طن سنويا من كربونات الكالسيوم الدقيقة وذلك في إطار تجسيد سياسة وزارة الطاقة والمناجم بشأن تثمين الموارد المنجمية وتوفير المواد الأولية للصناعات المحلية".

وسيسمح دخول هذا الاستثمار حيز الخدمة ـ حسب ذات المتحدث ـ باستحداث 60 منصب عمل مباشر وتحسين جودة المنتجات الناجمة عن كربونات الكالسيوم والمحافظة على البيئة وتوسيع نطاق منتجات هذا المجمع الصناعي المنجمي المطروحة في السوق الوطنية ناهيك عن تقليص فاتورة الاستيراد.

وأضاف الرئيس المدير العام لمجمع سوناريم بالمناسبة أنه بدخول هذا المصنع مرحلة الإنتاج سيساهم في مضاعفة القدرة الإنتاجية لوحدة إنتاج وتسويق الحصى وكربونات الكالسيوم ببونوارة من مختلف أصناف كربونات الكالسيوم إلى 200 ألف طن سنويا.

وأبرز السيد حرامي في ذات السياق أن احتياجات السوق الوطنية من كربونات الكالسيوم تقدر بأزيد من 684 ألف طن سنويا فيما يوفر مجمع سوناريم حاليا 200 ألف طن سنويا.

وتستعمل كربونات الكالسيوم ـ حسب الشروح المقدمة بعين المكان ـ في عديد الصناعات على غرار صناعة الطلاء ذو الجودة العالية والمطاط و أنابيب السباكة البلاستيكية (بي. في. سي) و الغراء و المواد اللاصقة و المنتجات الصيدلانية وشبه الصيدلانية و كذا المواد الموجهة لتغذية الماشية و الدواجن إضافة إلى صناعة الورق.

وأعطى ذات المسؤول بالمناسبة تعليمات للمؤسسات التي أسندت إليها أشغال الإنجاز بانتهاج طريقة العمل ب 3 فرق مناوبة لاستكمال المشروع الذي بلغت نسبة تقدم الأشغال به حاليا 90 بالمائة و الذي تشرف على إنجازه سواعد جزائرية.

 

كلـمات مفتـاحيــة :
قسنطينة: دخول "عما قريب" مصنع إنتاج كربونات الكالسيوم الدقيقة مرحلة الإنتاج
  أدرج يـوم : الإثنين, 15 أفريل 2024 16:29     الفئـة : جهـوي   شارك

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