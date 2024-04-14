الشلف: استزراع مليوني وحدة من صغار السمك بسواحل بني حواء

الشلف - جرى مؤخرا استزراع مليوني وحدة من صغار سمك "الدوراد" بمزرعتين بحريتين لتربية المائيات متواجدتين على الشريط الساحلي لبلدية بني حواء، شمال شرق الشلف، حسبما علم اليوم الأحد لدى المديرية المحلية للصيد البحري و تربية المائيات.

وأوضح مدير القطاع، حسين مليكش، في تصريح ل/وأج، أن المزرعتين البحريتين "ماد أكوا فيش، و المكريطار أكوا" شهدتا خلال الأسبوع الفارط عملية استزراع مليوني وحدة من صغار سمك القاجوج الملكي (الدوراد)، بمعدل مليون وحدة بأربعة أقفاص عائمة بكل مزرعة بحرية.

وأضاف ذات المسؤول أن هذه العملية تعد الأولى من نوعها خلال السنة الجارية، فيما ينتظر أن تشهد مزارع بحرية أخرى على طول الشريط الساحلي للولاية عمليات مماثلة، مع توقع استزراع في المجموع، برسم سنة 2024، حوالي 10 ملايين وحدة من هذا الصنف من الأسماك.

كما لفت السيد مليكش إلى أن ثلاث مزارع بحرية أخرى معنية خلال الأشهر القليلة المقبلة بعملية صيد و استخراج سمك "الدوراد" و تسويقه، بينما تشير توقعات إنتاج شعبة تربية المائيات بالشلف خلال هذه السنة, إلى بلوغ قرابة 3000 طن من الثروة السمكية، أي بزيادة حوالي 500 طن مقارنة بسنة 2023K ، وفقا للمصدر.

وبخصوص آفاق هذه الشعبة الاستراتيجية بقطاع الصيد البحري، كشف ذات المصدر عن إيداع ثلاثة ملفات لإنشاء مزارع بحرية جديدة على طول الشريط الساحلي للولاية، حيث تقوم اللجنة المكلفة بالمصادقة على هذه المشاريع بدراستها و تقييمها، علما أن ولاية الشلف تتوفر حاليا على ست مزارع بحرية و تعد الأولى وطنيا في هذا المجال، كما تساهم بما يصل إلى 60 بالمئة من الإنتاج الوطني لهذه الشعبة.