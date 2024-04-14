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تدشين مركز الإذاعة الجزائرية بولاية المنيعة

  أدرج يـوم : الأحد, 14 أفريل 2024 12:55     الفئـة : جهـوي
تدشين مركز الإذاعة الجزائرية بولاية المنيعة

المنيعة- تم تدشين مركز الإذاعة الجزائرية بولاية المنيعة بحضور المدير العام للإذاعة الجزائرية محمد بغالي رفقة السلطات المحلية.

و بالمناسبة, أكد المدير العام للإذاعة الجزائرية, خلال حفل التدشين الذي جرى مساء أمس السبت بحضور ممثلي المجتمع المدني, على أهمية الإذاعة المحلية "لكونها منبرا للمواطن لطرح مختلف انشغالاته, وضمان إعلام جواري حقيقي يكون في مستوى تطلعات المواطن"’ مبرزا أيضا دورها في "تعزيز الثقة" بين المواطن والدولة, وكذا دورها في متابعة حركية التنمية المحلية.

و من جانبه, أبرز والي الولاية مختار, بن مالك الدور, الدور الذي تؤديه وسائل الإعلام العمومي في مرافقة التنمية المحلية وتعزيز القيم الوطنية, فضلا عن ضمانها المعلومة الصحيحة, مؤكدا في ذات السياق على تقديم الدعم لهذا الصرح الإعلامي الجديد.

و يتوفر مركز الإذاعة الجزائرية لولاية المنيعة, الذي يعد أول مركز يتم تدشينه في الولايات العشر الجديدة بجنوب البلاد, على أستوديو التسجيل ومكتب إداري وقسم الإنتاج وقسم الأخبار, وقد جهز بوسائل تقنية حديثة تساعد على العمل الصحفي.

و يعرض المركز الذي انطلق البث فيه في ذات اليوم شبكة برامجية متنوعة التي تبث عبر أثير ذات الإذاعة على غرار برامج ''نبض المنيعة'' و''من المنيعة ''والبديل الأخضر '' بالإضافة إلى ''ركن ضيف الصباح'' و''بلادنا الزينة'' و" حدث الأسبوع'', علاوة على التقارير الإخبارية اليومية, حسب مسؤولي هذا الصرح الإعلامي الجديد.

و ثمن سكان ولاية المنيعة في انطباعات جمعتها "وأج" فتح هذا المركز للإذاعة الجزائرية, مؤكدين على أهميته لكونه قناة تسمح بطرح انشغالاتهم, إلى جانب مساهمته في إبراز الجوانب الثقافية والتراثية والإجتماعية التي تزخر به المنطقة.

آخر تعديل على الأحد, 14 أفريل 2024 13:17
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تدشين مركز الإذاعة الجزائرية بولاية المنيعة
  أدرج يـوم : الأحد, 14 أفريل 2024 12:55     الفئـة : جهـوي   شارك

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