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الوادي: تشكيل خليتي أزمة لمصالح الحماية المدنية وسونلغاز للتكفل بمخلفات التقلبات المناخية

  أدرج يـوم : الأحد, 14 أفريل 2024 11:48     الفئـة : جهـوي

الوادي- تم تشكيل خليتي أزمة لمصالح الحماية المدنية وشركة توزيع الكهرباء والغاز (سونلغاز) بولاية الوادي للتكفل بمخلفات التقلبات المناخية التي تشهدها المنطقة، حسبما علم يوم السبت لدى ذات المصالح.

و قد شكلت خليتي أزمة ميدانية بهدف التكفل بإنشغالات العائلات المتضررة من غمر مياه الأمطار الغزيرة للمنازل أو إنقطاع التموين بالتيار الكهربائي على مستوى المنازل والأحياء، حسب ذات المصدر.

و جندت ذات المصالح كل الإمكانيات البشرية والمادية لتحقيق التكفل الأمثل بإنشغالات العائلات المرسلة عبر الخطوط الهاتفية الموضوعة تحت الخدمة ، حيث سجلت مصالح الحماية المدنية أزيد من 150 تدخل إرتكزت كلها حول إمتصاص المياه من المنازل فيما سجلت مصالح مديرية توزيع الكهرباء والغاز أزيد من 200 تدخل لإعادة التموين بالكهرباء للأحياء المتضررة.

و جندت مصالح الحماية المدنية كل فرق التدخل التابعة لمديرية الحماية المدنية بالوادي كما جندت شركة سونلغاز كل فرق التدخل التقنية التابعة لمديرية التوزيع ، كما جرى توضيحه.

و قد غمرت مياه الأمطار عديد المنازل بالأحياء المنخفضة بوسط مدينة الوادي والبلديات المجاورة والجهة الجنوبية للولاية (سيما بلديتي البياضة والرباح) نتيجة إرتفاع منسوب مياه الأمطار التي تهاطلت خلال اليومين الأخيرين.

و قد غمرت السيول أمس الجمعة عدة أحياء خصوصا أحياء الجهة الشرقية الجنوبية لعاصمة الولاية التي تعاني من ظاهرة صعود المياه (سيدي مستور والمالحة و الطلابية وأولاد أحمد و الصحن و الشهداء و النزلة و الناظور و الأعشاش، والمصاعبة ) حسبما لاحظته "وأج'' رفقة مصالح الحماية المدنية التي تدخلت لشفط المياه من المنازل والأزقة.

و مست مياه الأمطار هذا السبت منازل حوالي خمسة أحياء أخرى بوسط المدينة (حي المنظر الجميل و تكسبت ، و النجار و الأصنام بعاصمة الولاية ) بالإضافة إلى بعض الأحياء ببلديتي البياضة والرباح.

و لم تخلف تلك التقلبات المناخية أية خسائر في الأرواح، حسب مصالح الحماية المدنية لولاية الوادي، لكنها خلفت سقوط لأسوار خارجية لمؤسسات عمومية سيما المحاذية منها إلى الكثبان الرملية إلى جانب تسجيل سقوط جدران للمنازل الهشة المشيدة من الجبس المحلي سيما بأحياء الجهة الشرقية الشمالية لمدينة الوادي.

آخر تعديل على الأحد, 14 أفريل 2024 13:55
كلـمات مفتـاحيــة :
الوادي: تشكيل خليتي أزمة لمصالح الحماية المدنية وسونلغاز للتكفل بمخلفات التقلبات المناخية
  أدرج يـوم : الأحد, 14 أفريل 2024 11:48     الفئـة : جهـوي   شارك

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